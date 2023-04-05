Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс. По его словам, такие успешные и масштабные наступления ВСУ, как в Херсоне и Харьковской области, побуждают союзников предоставлять больше оружия.

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"Союзники ожидают новой операции. Им нужно понимать, что их помощь оправдана. Только тогда, когда мы начали нормально "насыпать" россиянам, совсем по-другому начал строиться разговор с союзниками", – отметил он.

Контрнаступление ВСУ на Мелитополь станет переломным

Шолтис отметил, что между контрнаступлениями ВСУ происходят паузы, которыми пользуется враг. Россия не ценит жизнь своих мобилизованных, потому с большими потерями постоянно атакует позиции украинских бойцов.

По мнению военнослужащего ВСУ, переломным моментом в войне станет наступление на Мелитопольском направлении.

Это одна из самых ожидаемых историй. Контрнаступление на Мелитопольском направлении станет еще одним переломным моментом войны. Россияне уже вряд ли смогут эффективно воспользоваться паузами после столь успешного наступления ВСУ,

– убежден он.

Россияне запугивают жителей Мелитополя контрнаступлением ВСУ