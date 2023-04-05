Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис. За його словами, такі успішні та масштабні наступи ЗСУ, як у Херсоні та на Харківщині, спонукають союзників надавати більше зброї.

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"Союзники очікують нової операції. Їм потрібно розуміти, що їхня допомога виправдана. Тільки тоді, коли ми почали нормально "насипати" росіянам, зовсім по-іншому почала будуватись розмова із союзниками", – зауважив він.

Контрнаступ ЗСУ на Мелітополь стане переломним

Шолтис зазначив, що між контрнаступами ЗСУ відбуваються паузи, якими користується ворог. Росія не цінує життя своїх мобілізованих, тому з великими втратами постійно атакує позиції українських бійців.

На думку військовослужбовця ЗСУ, переломним моментом у війні буде наступ на Мелітопольському напрямку.

Це одна з найочікуваніших історій. Контрнаступу на Мелітопольському напрямку стане ще одним переломним моментом війни. Росіяни вже навряд чи зможуть ефективно скористатися паузами після такого успішного наступу ЗСУ,

– переконаний він.

Росіяни залякують мешканців Мелітополя контрнаступом ЗСУ