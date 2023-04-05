Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис. За його словами, такі успішні та масштабні наступи ЗСУ, як у Херсоні та на Харківщині, спонукають союзників надавати більше зброї.
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"Союзники очікують нової операції. Їм потрібно розуміти, що їхня допомога виправдана. Тільки тоді, коли ми почали нормально "насипати" росіянам, зовсім по-іншому почала будуватись розмова із союзниками", – зауважив він.
Контрнаступ ЗСУ на Мелітополь стане переломним
Шолтис зазначив, що між контрнаступами ЗСУ відбуваються паузи, якими користується ворог. Росія не цінує життя своїх мобілізованих, тому з великими втратами постійно атакує позиції українських бійців.
На думку військовослужбовця ЗСУ, переломним моментом у війні буде наступ на Мелітопольському напрямку.
Це одна з найочікуваніших історій. Контрнаступу на Мелітопольському напрямку стане ще одним переломним моментом війни. Росіяни вже навряд чи зможуть ефективно скористатися паузами після такого успішного наступу ЗСУ,
– переконаний він.
Росіяни залякують мешканців Мелітополя контрнаступом ЗСУ
- Російські загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони вже починають залякувати цим місцевих мешканців на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про спроби залякати місцевих мешканців на Запоріжжі розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Тож психологічний тиск з боку окупантів не вщухає.
- За даними Генштабу, окупанти здійснюють психологічний тиск на мешканців Мелітополя. Серед них розповсюджують листівки з інформацією про так звану "евакуацію" до Росії. У такий спосіб загарбники з Кремля намагаються залякати місцеве населення майбутнім контрнаступом ЗСУ.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що окупанти готуються до оборони частини Запоріжжя. І роблять це свідомо наражаючи цивільне населення на небезпеку. Між Михайлівкою й Орлянським загарбники займаються мінуванням поля. Місцеві мешканці розповіли, що помітили гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. Ця машина за один раз упродовж 10 – 20 хвилин може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1 – 2 кілометри.