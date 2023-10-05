Одно стратегическое направление: какой фронт не остановится в осенне-зимний период

На Купянско-Лиманском направлении ситуация труднее, чем на Бахмутском. Поскольку российские захватчики выбрали новую для себя цель – Макеевку.

Однако, скорее всего, с наступлением холодов фронт перейдет в базовый режим обороны. Впрочем, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что одно направление останется стратегическим и сюда перебросят все имеющиеся силы.

Смотрите также Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады

Какое направление останется стратегическим в осенне-зимний период

Свитан заметил, посреди фронта, где расположено Оскольское водохранилище, россияне пытаются "вбить клин" украинской обороны. Сейчас фронт протяженностью 1200 километров переходит в "спящий" режим на осенне-зимний период. Силы обороны активно окапываются в Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской области.

Так как в Запорожской области выбрано одно стратегическое направление в сторону Токмака. Поэтому, вероятно, все силы и средства бросят на это направление и фронт будет работать в осенне-зимний период.

Весь другой фронт будет в таком базовом режиме активной обороны и контратак. Будем держать линию фронта в течение осени и зимы,

– подчеркнул Роман Свитан.

Оккупанты активизировались на Купянско-Лиманском направлении

По словам Свитана, сейчас идет война логистических цепей. Заметим, кратчайшее расстояние с фронта до России именно с Купянско-Лиманского направления. Следовательно, из российского города Валуйки до позиций более 80 километров. В частности, в этом населенном пункте оккупанты сосредоточили мощный военный хаб, с которого перебрасывают на фронт амуницию, боевое снаряжение и комплекты.

Свитан о ситуации на разных участках фронта: смотреть видео

Кроме того, как заметил военный эксперт, российским захватчикам нужно большое количество боеприпасов для выполнения боевых задач. На подвоз оружия враг тратит около 30 минут, так как аэродромы расположены в 200 – 250 километрах от фронта. Поэтому оккупантам удобно выполнять наступательные действия на Купянско-Лиманском направлении.

В последнее время здесь было собрано более 100 тысяч российских военных с техникой и боеприпасами. Они пока не могут развернуться. Поэтому проводят определенные наступательные операции на узкой ширине фронта – до 10 км,

– заметил полковник ВСУ в запасе.

По словам Свитана, оккупанты пытаются двигаться на Макеевку Луганской области. Последние несколько дней проходят серьезные атаки из Сватовского района в сторону населенного пункта. Российские захватчики хотят выйти к реке Жеребец и в будущем по ней форсировать.

Ситуация на фронте: что известно