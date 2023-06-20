Залужный избрал правильную тактику контрнаступления и потроил Путина: обзор фронта от Свитана

В сети опубликовали видео, где главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный работает над планом контрнаступления. Стоит заметить, что тактика, избранная нашим генералом, очень эффективна, что и видно на оперативных направлениях.

Об этом в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось, что Залужный провел работу в войсках по самым сложным направлениям.

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Как Залужный потролил Путина

Свитан рассказал, что видео, опубликованное ВСУ, где генерал Залужный планирует контрнаступление – это подтверждение слов Путина. Действительно, для Путина Залужный находится за границей, то есть, в Украине, и действительно, он говорит на иностранном для Путина языке, то есть на украинском.

У Путина, конечно, проблемы с восприятием действительности. Он даже не понимает, что такое "за границей" и что такое "иностранный язык". Это подтверждение, чтобы у Путина не сложилось мнение о своей ущербности как минимум. Конечно, я говорю саркастически,

– отметил военный эксперт.

Какую тактику наступления выбрал Залужный

Полковник запаса ВСУ продолжил, что Залужный избрал правильную и эффективную тактику контрнаступления. ВСУ занимаются фланговыми ударами, чтобы оцепить первую линию обороны россиян, уничтожить ее или взять в плен. Между тем, эта первая линия россиян должна вызвать подмогу – войска россиян со второй линии фронта.

ВСУ провоцируют россиян на такое движение, чтобы в движении уничтожить их с помощью артиллерии. Неудивительно, что за сутки наши войска ликвидировали 1000 россиян, что означает, что еще 1000 россиян тяжело ранены и на поле боя они не вернутся, еще 23 ствола артиллерии, 15 ББМ, 8 танков и 1 вертолет "Ка-52".

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Как пытаются отвечать россияне

По словам Свитана, россияне пытаются затащить нас туда, куда нам сложнее, а соответственно им легче поставлять технику. Поэтому ВСУ работают возле Орехова, туда нам самый маленький "рукав", а россиянам из Ростова, в частности, тяжелую технику тянуть туда, возможно, и несколько суток.

Россияне пытаются затянуть нас на Восток, Донецкое и Луганское направление. Там из России кратчайший "рукав" поставок. В частности, до Луганского фронта, куда из Валуек всего несколько десятков километров. Что касается Бахмутского направления, то там, как и предполагалось, Пригожин создал капкан российским войскам.

"Это на 100% проигрышное для россиян направление. На севере Бахмута ВСУ откусывают оккупированные территории, как на Юге Украины. Россиянам рано или поздно придется отсюда уйти, потому что они попадут в оперативный котел. Мы уже говорили о том, что отступать им придется в Попасную ", – подчеркнул военный эксперт.

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