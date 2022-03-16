Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон, – ОП

В ряде оперативных направлений Вооруженные силы Украины пошли в наступление. Это кардинально меняет диспозиции сторон.

Это происходит прямо сейчас, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

К теме ВСУ смогли пойти в контрнаступление и нанести сокрушительные удары по оккупантам

Чиновник добавил, что Кремль пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях.

Что известно о контрнаступлении

Перед этим в Генштабе подтвердили, что украинским защитникам удалось нанести сокрушительные удары по группировкам оккупантов на временно занятых территориях Украины, а на отдельных направлениях – перейти в контрнаступление.

В МВД добавили, что под Киевом всю ночь были артиллерийские бои. Украинские бойцы успешно вели наступление, они уничтожили много вражеской техники и живой силы.

Важно – в КГГА рассказали о ночном обстреле дома в Киеве: