Мы выбились из графика, – Буданов о шансах закончить войну уже в 2023 году
Источник:Украинская правда
Украина выбилась из графика, поэтому шансы окончить войну в 2023 году значительно уменьшились. На всех участках фронта идут ожесточенные бои, но Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы деоккупировать все территории.
Об этом в интервью заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он также рассказал о перспективах на фронте.
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Выбились из графика
В одном из интервью (в феврале 2023 года) Буданов заявлял, что у Украины есть все шансы закончить войну до конца этого года. Впрочем, ситуация на поле боя совсем другая. Руководитель разведки пояснил, что на это повлияли разные причины – как субъективные, так и объективные, поэтому сейчас силы обороны выбились из графика. Однако объяснять причины Буданов не стал, ведь это составляет государственную тайну.
Мы из него (графика – 24 Канал) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем иначе толкование,
– заявил Буданов.
Глава разведки подчеркнул – это не значит, что все пошло кувырком. Буданов объяснил, что Украина выбилась из графика, а "каждый сделает свое заключение" по этому утверждению.
Вместе с тем, в разведке рассказали о перспективах на разных участках фронта. Так, на Юге продолжается ведение наступательной операции, на Востоке – идут ожесточенные бои вокруг Бахмута. Буданов утверждает, что Силы обороны "продвигаются медленно, шаг за шагом", однако руководитель разведки надеется, что до конца 2023 Украина деоккупирует Бахмут.
Ситуация на фронте: последние новости
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 95 боевых столкновений. Враг пытался наступать по всем направлениям на Востоке.
- Силы обороны не только отбивают все атаки противника, но и продолжают вести наступательные операции. Так, на Востоке ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, а также имели успех в районах восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- Украинские защитники также продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В течение суток Силы обороны улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области. На этом участке фронта ВСУ наносят немалые потери врагу в живой силе и технике, а также – истощают российских захватчиков.