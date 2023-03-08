Крым как "спасительница": почему оккупанты в Херсонской области ждут контрнаступление ВСУ
Оккупанты продолжают терроризировать местное население левобережной Херсонщины принудительной паспортизацией. К тому же, там россияне запретили движение автомобилей с украинской регистрацией.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне штрафуют тех, у кого есть автомобили с украинскими номерными знаками.
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"Соответственно, это можно сделать только тем, кто все же взял российский паспорт. Пугают тем, что вскоре уже начнут изымать их", – рассказал он.
Хлань рассказал, что оккупанты, фактически, прекратили пропускать такие авто через админграницу с оккупированным Крымом и запугивают, что будут изымать все не перерегистрированное имущество.
История повторяется
Гауляйтер Владимир Сальдо, отметил депутат Херсонского облсовета, заявил о якобы подготовке к выборам в госдуму России. Россияне надеются их провести в сентябре.
Даже созвали там свои фейковые "избиркомы". Продолжают создавать "картинку", что вроде бы они там "надолго", – сказал Сергей Хлань.
Военнослужащий ВСУ отметил, что такие "картинки" уже видели и в Херсоне, и на правобережной Херсонщине, когда оккупанты проводили фейковые "референдумы", а потом убегали.
"Теперь все то же они пытаются делать на оккупированной левобережной части Херсонщины. Но я думаю, что они и сами сейчас понимают, что им недолго осталось там находиться", – рассказал он.
Хлань отметил, что часть коллаборантов понемногу убегает пока что в оккупированный Крым.
Почему оккупанты на Херсонщине ждут украинского контрнаступления: смотрите видео
Оккупанты ждут украинского контрнаступления
Сергей Хлань подчеркнул, что находящиеся в оккупированных городах российские солдаты рядового состава ждут, когда ВСУ начнет свое контрнаступление.
Они говорят: "Когда ваши начнут наступать, чтобы мы убрались отсюда?". Они думают, что убегающие смогут сохранить свою жизнь",
– отметил он.
Крым как "спасительница"
По словам депутата Херсонского областного совета, бежать россияне могут пока что только в оккупированный Крым.
"Они считают и думают, что в Крыму им будет все же опасно, но рассчитывают, что Крым для них пока "спасительница", – рассказал Хлань.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- Россияне усилили обстрелы правобережной части Херсонской области. Впрочем, количество сил оккупантов не увеличилось.
- Российская армия обстреливает населенные пункты Херсонской области даже на захваченной территории. По словам херсонского активиста Владимира Молчанова, местные жители оккупированных территорий могут ошибочно думать, что выстрелы произошли где-то рядом.
- Россияне применяют дроны против гражданских. Так оккупанты сбрасывают гранаты или наводят артиллерию.