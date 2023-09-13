На Юге и Востоке есть успехи: в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ

В Минобороны назвали ситуацию на фронте горячей. Ведь картина там постоянно и очень динамично меняется.

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что в течение дня ситуация на фронте может существенно меняться. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит на Юге

Представительница Минобороны дала понять, что у наших воинов есть успехи.

Если говорить о Юге, там есть продвижение наших Вооруженных сил. По этим направлениям, где есть успехи, мы закрепляемся на рубежах,

– сказала Маляр.

Однако она подчеркнула, что россияне не хотят так просто сдаваться. Поэтому, хотя ВСУ взяли под контроль Работино, в районе этого населенного пункта идут очень серьезные бои. Как объяснила Маляр, когда украинцы слышат фразу "в районе какого-нибудь населенного пункта", это не значит, что боевые действия идут в самом населенном пункте.

Какая ситуация на Востоке

Маляр сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке. Там враг увеличил количество обстрелов и начал штурмы. Заместитель министра обороны напомнила, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку и Марьинку уже около года.

Они (россияне – 24 Канал) фактически стерли с лица Земли эти два населенных пункта. И там фактически сверху уже нельзя воевать, там уже война заходит под землю,

– заметила Маляр.

Замминистра обороны также рассказала о ситуации на Купянско-Лиманском направлении. Несколько недель назад там было обострение, а теперь количество сражений значительно уменьшилось. Были даже дни, когда противник вел только обстрелы.

Она подчеркнула, что подобные затишья не означают, что россияне отказались от своих планов по захвату украинских территорий или отступили. По ее словам, оккупанты в такие моменты просто собирают силы и готовятся. Захватчики не оставляют своих попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Маляр также заявила, что на Бахмутском направлении у ВСУ есть стабильные успехи. Наши защитники там очень постепенно, но уверенно продвигаются. Основные бои в этом направлении продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки.

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