В частности, наши защитники имеют успех у города-крепости Бахмута. Там Силы Обороны продвинулись и оттеснили с позиций врага.

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Как продвигается контрнаступление ВСУ

По информации украинских военных, за последнюю неделю освобождены около 2 квадратных километров территории нашего государства на Бахмутском направлении. Кроме того, наша армия добилась успехов вблизи населенных пунктов Клещиевка и Андреевка в Донецкой области.

Об успехах ВСУ заявляла и заместитель министра обороны Анна Маляр. Она рассказала, что за прошлую неделю украинские войска на Таврическом направлении вернули под контроль Украины 4,8 квадратного километра территории.

Кроме того, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что российские войска меняют тактику и "массово" используют беспилотники.

Аналитики американского Института изучения войны подчеркнули, что российские войска 11 сентября продолжили свое наступление на рубеже населенных пунктов Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись на Купянском направлении. Так, геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска добились успехов вблизи лесополосы к северо-востоку от Синьковки в Харьковской области.

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ВСУ имеют успехи в контрнаступлении