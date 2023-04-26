Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его мнению, Украина сейчас находится на финальном этапе подготовки к контрнаступлению ВСУ.
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Когда может начаться контрнаступление
Как отметил Маломуж, разные факторы уже постепенно сходятся. Подготовка украинских военных из разных бригад продолжается, а кое-где уже закончилась.
Впрочем, безусловно, работа над контрнаступлением еще идет. Необходимо учесть значительное количество факторов – от погоды до расположения подразделений врага – перед тем, как начать саму операцию.
Поэтому ближайшие 1-1,5-2 месяца будут определяющими для нашей операции. Командование сделает все возможное, чтобы контрнаступление было неожиданным для врага,
– отметил Маломуж.
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Он считает, что большинство элементов подготовки находятся на завершающей стадии. И скоро придет момент, когда нужно будет максимально выбивать врага с оккупированных территорий.
Украина активно готовится к контрнаступлению: коротко
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что контрнаступление ВСУ готовится. Однако никаких деталей никто сейчас обнародовать не будет. Основная цель – освободить украинскую территорию.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что информация о контрнаступлении закрыта. Все увидят, когда оно начнется. Россияне либо добровольно покинут территорию Украины, либо станут "грузом 200". Иного варианта нет.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что чрезмерное внимание к контрнаступлению усложняет ситуацию и создает завышенные ожидания от украинских защитников. Хотя такая информация одновременно и пугает врага.