У Зеленского предложили российской армии "единственную хорошую стратегию"

Украинские военные успешно освобождают временно оккупированных территорий на Юге и Востоке. Поэтому у россиян есть не так много вариантов в такой ситуации.

Оккупанты могут надеяться только на одну стратегию. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Обратите внимание Каскад подкрался незаметно: ВСУ разбирают оборону оккупантов, как "Лего", на всех фронтах

Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас – масштабное организованное отступление. На всех направлениях. Рекомендую,

– написал Подоляк.

Статус-кво изменился

Россия оставила на Правобережье Днепра до 25 тысяч своих военных, находящихся в безвыходной ситуации. Их возможности обороняться ограничены, поэтому в ближайшее время ВСУ освободят почти всю территорию Херсона – считают эксперты.

29 августа Вооруженные Силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление на многих направлений Юга.

На сегодняшний день ряд плацдармов, занятых врагом, испытывает острый дефицит личного состава, БК, свежей техники, горюче-смазочных материалов и другого материально-технического обеспечения.

Это не дает российским оккупационным войскам не только вести активные наступательные действия, но и на ряде локаций держать оборону. ВСУ в силу этого могут действовать более активно и интенсивно. Отсутствие таких возможностей продолжает эффект каскада относительно поступательного обрушения обороны российских оккупационных войск.

Многие сконцентрировали последнюю неделю все внимание именно на юге, но на ряде других локаций также ВСУ осуществили продвижение вперед, что лишний раз подтверждает обрушение обороны российских оккупационных войск.

Контрнаступление ВСУ на Юге и Востоке: что известно

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