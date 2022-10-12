Только гражданский транспорт: как россияне в Херсоне прячутся от артиллерии ВСУ

Российские оккупанты используют гражданский транспорт на правом берегу Херсонской области, чтобы подвозить боеприпасы, делать ротацию и тому подобное. Так они пытаются уберечься от ударов из артиллерии ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты используют гражданский транспорт даже для эвакуации раненых, ротации, вывоза награбленного и т.д.

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На левом берегу тоже все чаще используют гражданские авто

Похожую ситуацию фиксируют и на левом берегу Херсона. Там захватчики тоже все чаще берут гражданские автомобили, чтобы не попасть под огонь ВСУ. Из беспилотников сложно увидеть, нарисована ли на гражданском транспорте буква Z.

Из беспилотника сложно выяснить, есть ли буква Z или нет. "Зетку" оккупанты рисуют, чтобы уберечься от собственного огня. Все уже видели, что россияне стреляют по гражданским. Без каких-либо моральных ограничений,

– отметил Молчанов.

Кроме того, в сети публикуют многие трофейные, но несколько устаревшие танки Т-62, которые оккупанты бросили из-за контрнаступления ВСУ. У россиян не хватало топлива, чтобы отогнать и сберечь для себя эту технику.

Как оккупанты прячутся от артиллерии ВСУ в Херсонской области – рассказывает Молчанов: смотрите видео

ВСУ освободили еще 5 населенных пунктов в Херсонской области

Как сообщило оперативное командование "Юг", украинские военные окончательно освободили от оккупантов еще 5 населенных пунктов в Херсонской области. Это – Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное.

На данный момент, как отметила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, продолжается перепланировка контрнаступательной операции. Подразделения ВСУ также закрепляются на недавно освобожденных территориях.