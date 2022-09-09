Может ли путин объявить войну и мобилизацию на фоне контрнаступления ВСУ: ответ Яковенко

Российский диктатор владимир путин 9 сентября собрал срочное совещание в составе совбеза россии. Некоторые предполагают, что из-за успешных контрнаступательных действий ВСУ ботексный диктатор может решиться на объявление войны и всеобщей мобилизации.

Но даже такие радикальные шаги не дадут желаемого эффекта, а скорее, наоборот, сработают против россии. Такое мнение на стриме 24-м канала высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Интересно Первый этап денацификации, – Яковина об избиении пропагандиста соловьева

Опции остановить войну просто не существует

Так же россиянин отвергает идею, что на совбезе могут обсуждать возможность остановить войну. Мол, такой опции как "белый флаг" у владимира путина просто не существует.

Он понимает, что "белый флаг" одновременно превратится в белую простыню, которой ее и накроют – уже в морге. Он это прекрасно понимает, поэтому такой опции не существует,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Игорь Яковенко – о войне и делах кремля: смотрите видео

Обратный эффект от мобилизации

Так же, по мнению Игоря Яковенко, маловероятна опция об объявлении в россии войны Украине, за чем сразу будет следовать массовая мобилизация населения.

"Ее вероятность не равна нулю, но очень близка к нему. Почему? Потому что, если сейчас объявлять войну и мобилизацию, это означает, что все, что было до сих пор – это глупость и ошибка", – заявил журналист.

По его мнению, такой шаг от путина станет фактическим признанием собственной ошибки. Причем он сам загнал себя в такую ситуацию, ведь в россии даже в тюрьмы бросают людей, которые говорят, что идет война, а не "спецоперация".

Понятно, что вопрос совести и закона не к ним. Однако после тюремных приговоров вы теперь сами признаете, что это война. Так кто же вы такие после этого?

– объяснил Игорь Яковенко.

Он уверен, что это должно проникать в народное сознание даже среди россиян. Мол, пропаганда может очень многое, но она не всесильна.

По теме Повестки "на вечеринках": советник главы МВД предположил, куда следует направлять таких мобилизованных

россия – не Украина

Кроме того, российский журналист сравнил ситуацию в двух воюющих странах. Он отметил, что Украина может вооружить огромное количество людей, ведь идет война за существование самой Украины.

"Что касается россии – россияне не хотят воевать. Многие поддерживают войну, аплодируют, попивая пиво на диване, но воевать хотят единицы. Ведь непонятно даже за что", – объяснил Яковенко.

По его словам, каждый диванный воин в россии, аплодирующий "победе 20 десантников над 400 украинцами врукопашку", все равно понимает, что умирать российским военным не за что.