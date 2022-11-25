Южное направление – одно из самых перспективных: Мусиенко спрогнозировал новые успехи

В Украины есть возможности выбить российских оккупантов с Юга. Важно, чтобы контрнаступление ВСУ не прекращалось и зимой. Но нужно больше танков и артиллерии.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он убежден, что отвоевать Юг у оккупантов вполне реально.

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Ситуация у российских оккупантов сейчас несколько затруднена. Они выбрали для себя Донбасс как приоритетное направление и перебросили туда значительную часть артиллерии и бронетехники. Возможны также попытки оккупантов несколько отодвинуть линию фронта в районе Сватового на Луганщине.

Юг они готовы защищать. Однако сильной поддержки в артиллерии и бронетехнике у них не будет. И этим нужно пользоваться. Но требуется еще определенная поддержка оружием,

– отметил Мусиенко.

ВСУ будут бить по логистике оккупантов

Мусиенко считает, что украинские военные и дальше будут бить по логистике оккупантов. Работа будет продолжаться на трех направлениях – практически до административной границы с Крымом, по путях на Мелитополь и Токмак, а также вблизи Мариуполя, где оккупанты подвозят тяжелую технику.

Сейчас российские подразделения стали более уязвимыми в этих направлениях. Этим нужно воспользоваться.

Южное направление – одно из самых перспективных с точки зрения потенциальных достижений. Помимо деоккупированной территории, мы получим другой бонус. Российские войска будут вынуждены отходить в Крым. Они будут зажаты,

– считает Мусиенко.

К тому же, в случае освобождения Юга, Украина сможет перебросить часть подразделений на Восток, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Мусиенко предположил, как Украина будет освобождать Юг Украины: смотрите видео

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