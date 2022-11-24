Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, руководство Беларуси и их дети находятся в заложниках страны-агрессора.
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Россия является коварной страной и может прибегнуть к любым действиям
Это очень сложная ситуация, но в России все трещит по швам,
– сообщил Данилов.
Он отметил, если обратить внимание на встречи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то можно увидеть, что даже там с россиянами никто на расстоянии 2 – 3 метров фотографироваться не хочет. Кроме того, по состоянию на сегодняшний день есть отдельные позиции лидеров Казахстана, Армении и Беларуси.
"Сегодня мы очень беспокоимся о жизни руководителей этих стран, потому что коварная Россия может сделать все от нее зависящее, чтобы изменить векторы и определенные процессы в мире. Поэтому может прибегнуть к любым действиям", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Россия – страна-террорист, поэтому способна пойти на любые циничные шаги. Самостоятельная позиция этих стран может дорого стоить их руководителям.
Данилов прокомментировал возможность наступления из Беларуси: смотрите видео
Угроза со стороны Беларуси: актуальная информация
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о переговорах Украины и России. Он считает, что дальнейшее сопротивление грозит нашей стране полным уничтожением.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил на циничное заявление самопровозглашенного лидера Беларуси. По его мнению, Лукашенко лучше бы молчать, ведь после того, как Беларусь предоставила свою территорию оккупантам, она также будет юридически отвечать.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что около 10 – 15 тысяч силовиков Беларуси готовы принять участие в так называемой "спецоперации" России. Приобщиться к россиянам в пакетах белорусов мотивирует денежное обеспечение.
- Вооруженные Силы Украины обратились к Беларуси. Наши военные записали специальное обращение, в котором предупредили белорусов о российских провокациях и попытках страны-агрессора втянуть их государство в войну против Украины.