Флаг Украины уже в Дробышево – это в 9 километрах от Лимана: показываем на карте

Военные заявили, что освободили населенный пункт Дробышево. Это всего лишь в 9 километрах от Лимана.

Официального подтверждения от Генштаба еще нет, однако 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ сама сообщила, что освободила поселок Дробышево возле Лимана.

Где расположено Дробышево

Как показывают карты, поселок городского типа Дробышево расположен в 9 километрах от Лимана. То есть в довоенное время между этими населенными пунктами было всего 11 минут езды на машине.

Показываем на карте, где размещено Дробышево: