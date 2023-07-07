Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Также он предположил, что можно ожидать от ВСУ на фронтах до конца лета.

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Аналитики считают, что следующие дни будут критическими в вопросе возможных терактов на ЗАЭС. Владимир Путин загнан тупик, с одной стороны Китай запретил ядерный шантаж, а с другой – в России уже не осталось козырей в рукавах.

Свитан подчеркнул, что сейчас у Китая не получится играть в нейтралитет. Ведь отлично известно, кто покупает углеводороды в России, кто снабжает ей боеприпасами, снаряжением и тому подобное. Реальные свои действия Путин будет согласовывать с Си Цзиньпинем.

Даже эскалация по ядерному вопросу – это тоже было с разрешения, а, возможно, и из волшебного пинка Си Цзиньпина,

– добавил полковник запаса.

"Шахеды" прокладывают маршрут ракетам

В ночь на 7 июля враг выпустил по Украине 18 дронов-камикадзе. 12 из них были сбиты силами противовоздушной обороны, зафиксированы "прилеты".

Дроны следуют по сложным маршрутам, их выпускают с аэродрома в Ейске. Используют нелинейные пуски, к тому же по тем направлениям, где до сих пор есть нехватка мобильных групп ПВО.

Так они пытаются проложить пути, по которым потом будут следовать ракеты типа "Калибр", считает летчик-инструктор. Если "Шахеды" следуют с юга, тогда волна рэкета также идет по направлению к Черному морю.

Полный анализ оперативной ситуации от Романа Свитана: смотреть видео

Бои на Востоке

Военное командование ВСУ сообщает, что украинские бойцы продвигаются в районе Клещеевки. Свитан подчеркнул, что активное продвижение на Бахмутском направлении не замедляет южное наступление, ведь это не связанные вещи. Однако врагу не хватает живой силы, поэтому на Восточное направление перебрасывают войска из Херсонского и Запорожского регионов.

Здесь выполняется стратегическая задача – связывание русской армии. К тому же им приходится бросать сюда подготовленные части, десантников. Хотя в последнее время наблюдается сборная солянка – перебрасываются любые части более или менее подготовленные из разных родов войск,

– добавил Свитан.

ВСУ уже заняли часть высот в районе Клещеевки и севернее, в районе Берховки. Также до сих пор контролируют часть города Бахмута в районе самолета.

По мнению полковника запаса, сейчас не стоит задача заходить в сам Бахмут, высоты вокруг него используются для того, чтобы превратить город в полигон по уничтожению российской живой силы.

Одной из задач наступления этого лета также есть выход на Азовское побережье, считает аналитик. Одной из дополнительных задач может быть выход на Луганск, но не из-под Бахмута, а из Северского Донца по левому берегу.

Россияне паникуют из-за Крымского моста

Из-за систематического "хлопка" на Крымском полуострове, ныне временно оккупированном, россияне начали все больше беспокоится из-за безопасность Крымского моста.

Там сейчас устанавливают угловые отражатели. Это обыкновенные конструкции по типу пирамидок, которые при облучении дают определенную сигнатуру обратного сигнала. Но это действует только против головок с радиолокационным наведением, а есть ракеты, имеющие самонаводящиеся или иного типа головки.

А ракеты дальнего действия Storm Shadow, которые есть у Вооруженных Сил Украины, оборудованы тепловой головкой и на нее никак не действуют подобные сигналы. Именно на этот тип ракеты подобные отражатели не будут оказывать никакого влияния. Однако россияне очень правильно ждут ударов по Крымскому мосту, они будут непременно, резюмировал военный аналитик.