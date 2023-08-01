Враг пытался отбить позиции ВСУ возле Клещеевки: имели ли оккупанты успех

На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники не только дают отпор врагу, но и освобождают оккупированные территории. Захватчики пытаются их вернуть, однако успеха не имеют.

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В течение суток там произошло 26 боевых столкновений.

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Россияне пытались вернуть позиции у Бахмута

Силы обороны продолжают наступать не только на Юге, но и на Востоке нашего государства. ВСУ заняли позиции вблизи Клещеевки возле Бахмута. Враг попытался вернуть утраченные позиции, но все попытки оказались тщетными.

На Бахмутском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области,

– сообщили в Генштабе.

Кроме того, российские захватчики продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты вблизи Бахмута. За сутки пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых – Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

Пытался вернуть враг утраченные позиции и в районе Старомайорского. Однако все попытки оккупантов также были безрезультатными.

ВСУ постепенно продвигаются вперед

Украинские защитники продолжают наступательные операции. В Минобороны сообщили, что в течение прошлой недели ВСУ удалось освободить 14 квадратных километров. Среди них 12 – на Юге, еще 2 – на Бахмутском направлении.

По словам Анны Маляр, с начала наступления украинские защитники освободили 37 квадратных километров вблизи Бахмута. На границе Донецкой и Запорожской областей – более 204 квадратных километров. Кроме того, Силы обороны имеют определенные успехи, однако в Минобороны не спешат их обнародовать, пока военные не закрепятся на новых рубежах.

"Сейчас по всем направлениям – и на Юге, и на Востоке – мы постепенно осуществляем продвижение вперед. И это не только Бахмутское направление. Но сначала нужно закрепиться, а потом мы сможем об этом все сказать", – сказала замминистра обороны.