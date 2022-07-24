ВСУ уже начали или готовятся начать контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны

Украинская армия либо уже начала идти в контрнаступление, либо активно к нему готовится. На это указывают сразу несколько фактов, а также заявлений, которые сделаны не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично.

К такому выводу пришли эксперты вашингтонского Института изучения войны – ISW. Они отталкивались в своем анализе за 23 июля только от информации, обнародованной в открытых источниках. В частности, днем ранее даже стало известно, что в Херсонской области попала в "котел" тысяча оккупантов.

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Что известно о контрнаступлении на Юге

Эксперты подчеркнули, что в любом случае информация о ходе и темпах контрнаступления некоторое время будет ограничена. А когда ее начнут обнародовать, данные будут существенно отставать от событий.

Эксперты ISW отмечают, что территория между линией фронта и городом Херсоном сельская и преимущественно состоит из небольших населенных пунктов. Это означает, что есть гораздо меньшая вероятность сообщения о перемещении сил и боевых действиях. Такая ситуация, по мнению специалистов, позволяет изменять контроль над местностью в этом районе без появляющихся в открытых источниках доказательств.

Власти россии также не имеют стимула отчитываться об украинских территориальных достижениях. ISW будет отчитываться о ходе любых украинских контрнаступлений по мере своих возможностей в пределах этих ограничений,

– подытожили специалисты.

Вероятно, контрнаступление ВСУ комментировали в Пентагоне.

Корреспондент по вопросам национальной безопасности Foreign Policy Джек Деч сообщил некоторую информацию об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника обороны США. Тот якобы заявил, что Вооруженные Силы Украины отразили "часть оккупированных россией сел" в Херсонской области. Речь шла о событиях в течение недели 15 – 22 июля.

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