Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он также рассказал, какая ситуация вблизи Марьинки, сообщает 24 Канал.

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ВСУ имеют успех на Таврическом направлении

Шершень подчеркнул, что в результате системного давления Силы обороны Таврического направления преуспевают и продвинулись на 1,5 километра вглубь противника. На новых позициях ВСУ проводят аэроразведку и обязательное разминирование.

Это были успешные наступательные действия группировки "Таврия" на Мелитопольском направлении. Сейчас закрепляемся там на достигнутых рубежах. Также наносится огненное поражение, работает артиллерия по выявленным целям противника и осуществляются меры контрбатарейной борьбы,

– подчеркнул Шершень.

Продвигаясь вперед, воины Таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают линию фронта. В целом, за прошедшие сутки враг атаковал 18 раз позиции наших военных и совершил 450 обстрелов.

Ситуация на Востоке остается напряженной. Шершень сообщил, что на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки, а также совершил артиллерийские обстрелы окрестных населенных пунктов. Кроме того, враг не оставляет попыток захватить Марьинку.

"Марьинка – это многострадальный город. Почти все штурмы оккупационных войск в зоне нашей ответственности были отбиты. Враг совершил 14 штурмов, успеха не имел. После этого нанес авиационный удар вблизи Красногоровки", – рассказал о ситуации вблизи Марьинки спикер.

ВСУ уволили еще один населенный пункт

На Таврическом направлении Силы обороны уволили поселок Ровнополь. Оно расположено на границе Запорожской и Донецкой областей. Населённый пункт был оккупирован в марте 2022 года.

Об уходе населенного пункта 26 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Во время наступательных операций ВСУ деоккупировали 9 населенных пунктов: Новодаровка, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Лобково, Левадное, Пятихатки и Ровнополь. Все населенные пункты расположены на границе Донецкой и Запорожской областей.