Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він також розповів, яка ситуація поблизу Мар'їнки, повідомляє 24 Канал.

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ЗСУ мають успіх на Таврійському напрямку

Шершень наголосив, що в результаті системного тиску Сили оборони Таврійського напрямку мають успіх і просунулися на 1,5 кілометра углиб противника. На нових позиціях ЗСУ проводять аеророзвідку та обов'язкове розмінування.

Це були успішні наступальні дії угруповання "Таврія" на Мелітопольському напрямку. Наразі закріплюємося там на досягнутих рубежах. Також завдається вогневе ураження, працює артилерія по виявлених цілях противника та здійснюються заходи контрбатарейної боротьби,

– наголосив Шершень.

Просуваючись уперед, воїни Таврійського напрямку упевнено продовжують нищити ворога і вирівнюють лінію фронту. Загалом, протягом минулої доби ворог атакував 18 разів позиції наших військових та здійснив 450 обстрілів.

Ситуація на Сході залишається напруженою. Шершень повідомив, що на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, а також здійснив артилерійські обстріли навколишніх населених пунктів. Окрім того, ворог не полишає спроб захопити Мар'їнку.

"Мар'їнка – це багатостраждальне місто. Майже всі штурми окупаційних військ у зоні нашої відповідальності були відбиті. Ворог здійснив 14 штурмів, успіху не мав. Після цього завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки", – розповів про ситуацію поблизу Мар'їнки речник.

ЗСУ звільнили ще один населений пункт

На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили селище Рівнопіль. Воно розташоване на межі Запорізької та Донецької областей. Населений пункт був окупований у березні 2022 року.

Про звільнення населеного пункту 26 червня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загалом, під час наступальних операцій ЗСУ деокупували 9 населених пунктів: Новодарівка, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Лобкове, Левадне, П'ятихатки та Рівнопіль. Усі населені пункти розташовані на межі Донецької та Запорізької областей.