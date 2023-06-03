Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, Украина уже провела некоторые действия по подготовке поля боя перед наступлением.

Вас может заинтересовать В ближайшие дни вы увидите впечатляющую демонстрацию силы со стороны Украины, – сенатор Грэм

Последняя неделя подготовки

В интервью для WSJ Владимир Зеленский заверил, что Украина готова начинать контрнаступление. Хотя до сих пор не получила все необходимое вооружение от партнеров. Наши союзники уверяют, что сделали достаточно для помощи ВСУ.

Реальные вещи, которые нам действительно нужны и какие у них (партнеров – 24 Канал) есть, пока на поле боя не выкатывают. В этом смысле президент однозначно прав,

– отметил Роман Свитан.

Действительно, очень ожидаемой была передача хотя бы авиации. В то же время Украина готова бороться с тем вооружением, которое уже есть. Сам Зеленский уверен, что ВСУ смогут успешно справиться с деоккупацией наших территорий.

Полковник запаса предположил, что контрнаступление может начаться уже в ближайшее время.

"Возможно, не прорыв, но усиление артиллерийской подготовки и движения по фронтам. Подготовка обычно длится месяц, а потом уже прорывы и горячие фазы. Следующая неделя является последней из месяца этой подготовки", – отметил военный эксперт.

Роман Свитан оценил готовность Украины к контрнаступлению: смотрите видео

Украина уже готовится

Многие военные аналитики говорят о том, что Украина может начать контрнаступление в любой момент. Сейчас проводится ряд операций по подготовке поля боя

Полковник запаса считает, что свидетельствами этой подготовки является работа артиллерии на большую глубину в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе и Луганске.

Дальние средства поражения работают на глубину 500 – 600 километров, в основном по аэродромам и топливным цепочкам. Это как раз говорит о том, что мы уже на финальной стадии перед горячим этапом на линии фронта,

– подчеркнул Свитан.

Кроме того, инженерные войска готовят проходы и определяют линии движения наших войск. Военная разведка уже разместилась на определенной глубине. Это все указывает на то, что Вооруженные Силы Украины находятся в шаге от начала такого ожидаемого контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ: что говорят чиновники