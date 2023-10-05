Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала отметил, что наш Генштаб работает на опережение.

Обратите внимание Потери россиян на Таврическом направлении более 250 человек в день: возросла тенденция сдаваться в плен

Какая тактика России на фронте

Свитан отметил, что у россиян старый "совковый" подход – с помощью большого количества живой силы продавливать линию фронта либо удерживать ее, несмотря на потери.

По его словам, у противника просто нет другого варианта, поскольку практически все вооружение у него из прошлого тысячелетия. Поэтому парадигма ведения боевых действий практически такая же.

Наши же командиры, подчеркнул он, в этом смысле гораздо более креативны. Так, есть много механизмов, как малыми силами выполнять боевую задачу. У нас много новейшего вооружения, которое расширяет горизонт возможностей для креативных подходов.

Поэтому наш Генштаб работает на опережение, просчитывая российский,

– заметил полковник запаса.

Ведь, добавил он, все проблемы на фронте оккупанты решают одинаково – благодаря большому количеству личного состава. В частности, несформированную 25 армию Россия бросила в бой, пытаясь удержать определенные направления. Поэтому россиян несложно обыграть, они просчитываются на несколько месяцев вперед.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Россия перебрасывает корабли Черноморского флота

Полковник запаса также прокомментировал информацию, что после ударов по Крыму Россия перебрасывает корабли Черноморского флота из временного оккупированного Севастополя в Новороссийск.

По его мнению, Кремль мог выполнить это же действие, не захватывая Крым и выведя свой флот оттуда до 2017 года. Сейчас же он делает это, неся большие потери. Ведь с 2022 года мы начали уничтожение Черноморского флота.

В 2024 году весь флот мы затопим. Они (россияне – 24 Канал) просто его потеряют,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт считает, что пока последний российский корабль не будет затоплен, где бы он ни стоял, – наши спецслужбы не остановятся. Это уже необратимый процесс, его не остановить.

Война в Украине: последние новости