Об этом 24 каналу сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что сейчас мы видим результат колоссальной работы, которую в течение нескольких месяцев проводили ВСУ.
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"Инициатива переходит на украинскую сторону"
Мусиенко считает, что Украина максимально эффективно использует то, что может. И в этом большая заслуга наших вооруженных сил, которые эффективно воспользовались определенными моментами. К тому же идет постоянная работа над тем, чтобы ослаблять противника.
По его словам, ситуация на Харьковщине или на Юге, в частности, на правобережье Херсонщины, не просто как подарок судьбы.
Этому всему предшествовало несколько недель титанической работы и усилий по срыву логистического обеспечения, по уничтожению запасов противника, по его истощению,
– подчеркнул военный эксперт.
То есть, заметил он, была проделана колоссальная работа, результаты которой мы начинаем сейчас видеть. Они заключаются в освобождении украинских городов, городков и сел.
И в этом смысле, можно сказать, мы уже переходя к таким удачным контратакам, мы действительно преломляем ход этой войны,
– сказал Мусиенко.
Но дальше, заметил он, ситуация будет зависеть от того, будет ли останавливаться россия и признавать свое поражение, продолжать ли вести дистанционную войну, обстреливая территории Украины, чтобы накопить силы и снова идти в очередной раунд военных действий.
Но в любом случае есть определенный перелом и инициатива переходит на украинскую сторону,
– заявил военный эксперт.
То есть, заметил он, перелом наступает в том смысле, что отвоевывается украинская территория, а враг по некоторым направлениям деморализован и убегает. Это является действенным результатом в войне с противником, превосходящим по численности.
Мусиенко о переломе в войне и возможных дальнейших действиях россии: смотрите видео
Какой дальнейший вариант выгоднее Украине
Мусиенко отметил, что для нас наиболее выгодной была бы ситуация, чтобы после деоккупации украинских территорий сделать невозможным в дальнейшем российскую агрессию или продемонстрировать москве, что она будет стоить ей еще гораздо дороже.
Поэтому, отметил он, Украине нужны ракеты с расстоянием выстрела хотя бы 300 – 500 километров, чтобы иметь возможность поражать военные цели на территории россии.
Для того чтобы в россии было понимание, что война может стать максимально некомфортной и неблагоприятной для российского общества. То есть война может быть и на их территории так же,
– сказал военный эксперт.
По его словам, этого можно добиться, во-первых, продолжая работу с нашими партнерами, оказывающими Украине поддержку оружием. Во-вторых, мы просто обязаны заниматься производством собственного оружия.
Мусиенко не исключает, что уже после деоккупации украинских территорий Украина может вступить в НАТО или формировать другие союзы.
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: последние новости
- Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, за несколько последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.
- 8 сентября ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.
- Также Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохова Яра в Харьковской области, о чем ранее сообщалось в соцсетях.
- Российские войска убегая с Харьковщины не успевают прихватить с собой ничего. Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.
- В целом Силы обороны Украины уже освободили около 30% территории Харьковской области. Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что там взяли в плен очень много российских военных.
Достойно внимания – как реагируют российские пропагандисты на контрнаступление под Харьковом: смотрите видео