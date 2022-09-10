Про це 24 каналу повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що зараз ми бачимо результат колосальної роботи, яку впродовж кількох місяців проводили ЗСУ.

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"Ініціатива переходить на українську сторону"

Мусієнко вважає, що Україна максимально ефективно використовує те, що може. І в цьому велика заслуга наших Збройних Сил, які ефективно скористатися певними моментами. До того ж йде постійна робота над тим, щоб ослаблювати противника.

За його словами, ситуація на Харківщині чи на Півдні, зокрема, на правобережжі Херсонщини, не є просто якимось подарунком долі.

Цьому всьому передувало кілька тижнів титанічної роботи і зусиль зі зриву логістичного забезпечення, зі знищення запасів противника, з його виснаження,

– наголосив військовий експерт.

Тобто, зауважив він, була проведена колосальна робота, результати якої ми починаємо зараз бачити. Вони полягають у звільненні українських міст, містечок і сіл.

І в цьому сенсі, можна сказати, ми уже переходячи до таких вдалих контратак, ми справді переломлюємо хід цієї війни,

– сказав Мусієнко.

Але далі, зауважив він, ситуація залежатиме від того, чи буде зупинятися росія й визнавати свою поразку, чи продовжуватиме вести дистанційну війну, обстрілюючи території України, щоб накопичити сили і знову йти в черговий раунд воєнних дій.

Але в будь-якому випадку є певний перелом і ініціатива переходить на українську сторону,

– заявив військовий експерт.

Тобто, зауважив він, перелом наступає в тому сенсі, що відвойовується українська територія, а ворог по деяких напрямках деморалізований і тікає. Це є дієвим результатом у війні з противником, який переважає за чисельністю.

Мусієнко про перелом у війні та можливі подальші дії росії: дивіться відео

Який подальший варіант вигідніший Україні

Мусієнко зазначив, що для нас найвигіднішою була би ситуація, щоб після деокупації українських територій унеможливити надалі російську агресію або продемонструвати москві, що вона коштуватиме їй ще набагато дорожче.

Тому, наголосив він, Україні потрібні ракети з відстанню пострілу хоча б 300 – 500 кілометрів, щоб мати можливість уражати військові цілі на території росії.

Для того, щоб у росії було розуміння, що війна може стати максимально некомфортною й несприятливою для російського суспільства. Тобто війна може бути і на їхній території так само,

– сказав військовий експерт.

За його словами, цього можна досягти, по-перше, продовжуючи роботу з нашими партнерами, які надають Україні підтримку зброєю. По-друге, ми просто зобов'язані займатися виробництвом власної зброї.

Мусієнко не виключає, що вже після деокупації українських територій Україна може вступити в НАТО або формувати якісь інші союзи.

Важливо! Українські воїни досягли околиць Куп'янська і наступають на Ізюм з кількох напрямків. Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що, найімовірніше, найближчими днями ЗСУ переріжуть окупантам наземні шляхи сполучення з містом.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: останні новини

Українські військові продовжують упевнено просуватися по всій лінії фронту. Як зауважили у Генштабі, за кілька останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.

8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію Харківської області. Над містом знову замайорів український прапор.

Також Нацгвардія підтвердила деокупацію Волохового Яру в Харківській області, про що раніше повідомляли у соцмережах.

Російські війська тікаючи з Харківщини не встигають прихопити з собою нічого. Тож залишають техніку та величезні склади боєкомплектів ближнім – українським захисникам.

Загалом Сили оборони України вже звільнили приблизно 30% території Харківської області. Радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що там взяли в полон дуже багато російських військових.

Варте уваги – як реагують російські пропагандисти на контрнаступ під Харковом: дивіться відео