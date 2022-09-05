Найти укрытие, взять воду и павербанк, – в ОП обратились к жителям оккупированного Крыма

В Офисе президента обратились к жителям временно оккупированных территорий, в частности Крыма, с просьбой позаботиться о своей безопасности. Первым делом найти и обустроить укрытие.

Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал людей, которые находятся на временно оккупированных россией территориях, следить за объявлениями органов власти во время мероприятий по деоккупации.

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Крымского полуострова рекомендации тоже касаются

Подоляк отметил, что жителям оккупированных территорий, в частности Крыма, следует придерживаться рекомендаций украинской власти.

Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки,

– написал Подоляк.

Добавим, что Украина призывает жителей Крыма и других оккупированных территорий находиться подальше от военных объектов и проверить укрытия. Более того, украинская сторона уже разрабатывает эвакуационные маршруты с полуострова , которые понадобятся время активной деоккупации.

Ранее украинская разведка обратилась к крымчанам за помощью

Накануне Главное управление разведки МО Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма за помощью. В частности, жителей полуострова просят сообщать о расположении баз, жилищ и складов российских военных, коллаборантов и других сторонников оккупационных властей.

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