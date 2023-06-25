Наступление ВСУ на 2 участках фронта, враг потерял инициативу на Купянском направлении, – ISW

Украинские военные 23 июня провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта. Российский агрессор потерял инициативу на Купянском направлении.

Силы обороны продвигаются вперед, в это время оккупанты потеряли инициативу. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

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ВСУ продолжают контрнаступление

Аналитики отметили, что 23 июня украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта. Вражеские милблогеры утверждали, что наши защитники продолжали атаки в районе западной границы Донецкой и восточной – Запорожской областей, преуспели юго-западнее Великой Новоселки.

Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны преуспели на юг от Орехова на линии Новоданиловка-Роботино и к юго-востоку от Орехова – на линии Малая Токмачка – Новофедоровка.

Милблогеры отмечали, что украинские силы прорвали российскую оборону севернее Роботино и продвинулись на позиции в пределах 1,5 километра севернее населенного пункта.

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Россияне потеряли инициативу на Купянском направлении

Также в ISW отметили, что 23 июня оккупанты продолжали наносить ограниченные наземные удары в районе Купянска. Генштаб ВСУ сообщил, что враг безуспешно вел наступательные действия вблизи Синьковки, что в 8 километрах к северо-востоку от Купянска.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Синьковки и создали небольшой плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол, но ISW не может подтвердить это утверждение,

– подчеркнули аналитики.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские и украинские силы участвовали только в двух боях на Купянском направлении. Также отметил, что оккупанты потеряли инициативу в этом районе.

ВСУ освободили часть территории, которая была под оккупацией с 2014 года

Вблизи Красногоровки наши воины освободили часть территории, что была под российской оккупацией еще с 2014 года. По предварительной информации, Силы обороны продвинулись к востоку от этого населенного пункта.

Заметим, что спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 24 июня подтвердил информацию о том, что украинская армия заняла территорию, которая с 2014-го была под оккупацией. По его словам, это произошло в результате хорошо спланированных контрнаступательных действий.