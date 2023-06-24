Историческое событие: ВСУ освободили часть территории, которая была под оккупацией с 2014 года

Во время наступательных операций Вооруженные Силы Украины смогли освободить территории, находящиеся под оккупацией с 2014 года. Речь идет о территориях возле Красногоровки.

Информация о деоккупации территорий начала распространяться по сети 23 июня. Раньше они были обозначены как "серая зона".

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Историческое событие

По предварительной информации, ВСУ продвинулись к востоку от Красногоровки. Эти территории были оккупированы с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения стали "серой зоной."

На карте Deepstate также появилась информация об освобождении 510 квадратных метров вблизи Красногоровки.

Смотрите на карте, какие территории освободили ВСУ

В MilitaryLand.net 23 июня опубликовали видео, на котором якобы ВСУ освобождают оккупированные с 2014 года территории. Продвигались на Востоке бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады.

"Десантники украинской 79-й десантно-штурмовой бригады штурмуют позиции россиян юго-восточнее Красногоровки Донецкой области. Видео было опубликовано вчера (22 июня – 24 Канал)", – говорится в сообщении.

Штурм позиций врага: смотрите видео

В сети обратили внимание, что это первый случай, когда украинские защитники смогли деоккупировать территории, которые враг захватил в 2014 году.

Продвижение в районе Красногоровки подтвердили в Силах обороны

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 24 июня в эфире телемарафона подтвердил информацию, что украинская армия заняла территорию, которую с 2014 года оккупировали россияне. По его словам, это произошло в результате хорошо спланированных контрнаступательных действий.

Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения завладели несколькими позициями под Донецком, которые удерживали россияне с 2014 года,

– сказал спикер.

Он также отметил, что освобождение этой территории произошло на неделю раньше. Шершень подчеркнул, что об этом не сообщали "из тактических соображений".

Кроме того, он отметил, что российская армия пыталась выбить ВСУ из этих участков, однако успеха у них не было. Шершень также подчеркнул символичность этого наступления.

"Это яркий пример локального успеха, который приобрел символическое значение", – отметил спикер.

В заключение он сказал, что наши штурмовые подразделения продвинулись вперед довольно неожиданно для врага. Также Шершень рассказал, что это "принципиальный момент", который приведет к улучшению нашего положения на фронте.

Контрнаступление ВСУ: что известно