У оккупантов останется только 2 опции: в чем заключается уязвимость России на Юге
Украина не просто так надавливает на позиции россиян на Юге, а также ведет работу по обезвреживанию логистики захватчиков. Россия уже сейчас стоит перед дилеммой, куда направлять свои ресурсы: на Херсонщину, Запорожье или в Бахмут.
Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. По его мнению, ВСУ наносят удары в самые уязвимые места окупантов, что является абсолютно правильной стратегией.
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Почему ВСУ готовят наступление именно на Юге
Со стратегической точки зрения, Южное направление у россиян гораздо слабее Восточного. Так происходит потому, что в обеспечении своих войск на Востоке оккупанты не имеют существенных препятствий.
"Южная группировка россиян значительно уязвимее восточной, ведь она зависит от целостности сухопутной границы до Крыма и безопасной обстановки на самом полуострове. Если Россия не будет контролировать ситуацию в Крыму, она не сможет транспортировать технику и боеприпасы с полуострова на континентальную Украину", – пояснил Желт.
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Вооруженные Силы используют эту объективную слабость южной группировки окупантов, поэтому фокус на этом направлении является вполне естественным и логичным.
Не стоит забывать, что цель нашего контрнаступления – разорвать сухопутный коридор россиян между Востоком и Югом. И если нам это удастся, у российских военных будет всего 2 опции: "отрицательно наступать" в сторону Крыма или навсегда остаться в окопах Запорожья,
– отметил эксперт безопасности.
Тарас Жовтенко о стратегической ситуации на Юге Украины: смотрите видео
Что происходит на фронте именно сейчас
- По сообщению спикера Таврического направления, Силы обороны ведут тяжелые бои за освобождение поселка Старомайорское, расположенного вблизи Старомлиновки и Великой Новоселки.
- На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают трудную работу, прорывая позицию по позиции врага благодаря слаженной работе пехоты и инженерных войск. Как сообщают в Нацгвардии, враг теряет свои позиции безвозвратно и не имеет успехов в контратаках.
- Единственными местами, где Россия пытается вернуть себе инициативу, являются окрестности Донецка и Лимано-Купянское направление. Но Вооруженные Силы Украины надежно держат свои рубежи.