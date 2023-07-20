У оккупантов останется только 2 опции: в чем заключается уязвимость России на Юге

Украина не просто так надавливает на позиции россиян на Юге, а также ведет работу по обезвреживанию логистики захватчиков. Россия уже сейчас стоит перед дилеммой, куда направлять свои ресурсы: на Херсонщину, Запорожье или в Бахмут.

Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. По его мнению, ВСУ наносят удары в самые уязвимые места окупантов, что является абсолютно правильной стратегией.

К теме Установить статус-кво к зиме: какова цель российского наступления на Купянск

Почему ВСУ готовят наступление именно на Юге

Со стратегической точки зрения, Южное направление у россиян гораздо слабее Восточного. Так происходит потому, что в обеспечении своих войск на Востоке оккупанты не имеют существенных препятствий.

"Южная группировка россиян значительно уязвимее восточной, ведь она зависит от целостности сухопутной границы до Крыма и безопасной обстановки на самом полуострове. Если Россия не будет контролировать ситуацию в Крыму, она не сможет транспортировать технику и боеприпасы с полуострова на континентальную Украину", – пояснил Желт.

Смотрите также В Старом Крыму второй день детонирует склад: СМИ выяснили, что хранили там оккупанты

Вооруженные Силы используют эту объективную слабость южной группировки окупантов, поэтому фокус на этом направлении является вполне естественным и логичным.

Не стоит забывать, что цель нашего контрнаступления – разорвать сухопутный коридор россиян между Востоком и Югом. И если нам это удастся, у российских военных будет всего 2 опции: "отрицательно наступать" в сторону Крыма или навсегда остаться в окопах Запорожья,

– отметил эксперт безопасности.

Тарас Жовтенко о стратегической ситуации на Юге Украины: смотрите видео

Что происходит на фронте именно сейчас