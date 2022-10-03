За что грызутся армия России, ФСБ, повар Путина и Росгвардия

Эти наскоки разных башен Кремля друг на друга возможно имеют логистически-складское объяснение. Жила-была себе российско-советская армия. Все было хорошо, но каждое ведомство придумало сделать себе маленькую армию.

Лебедь, рак и щука

Даже у россиян бюджет силовиков не резиновый, а здесь нужно разбрасывать по куче разных структур старые советские запасы.

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Вот задумали себе у Путина создать частную армию под крылом Пригожина. Будет эдакий "Блэквотер", будем мутить движ по всему миру и типа ни при чем.

Окей, а чем их вооружить? Все выписывают из военных складов. Стрелковое вооружение еще можно достать в военторгах, а вот артиллерию, танки, самолеты? Это все – из армейских хранилищ. Это все могло бы идти прямо в армию, быстро пополнять армейские потери, но все идет в какую-то черную дыру ПВК.

Несколько военных полигонов и частей фактически перешли в ЧВК (Мулино). Да, одно дело делают, даже одно руководство стоит за ними, но со склада или из базы хранения что-то нужно выписать не своим спецназерам ГРУ, а каким-то ЧВК.

Вот придумали усилить силовые функции Росгвардии под Золотовым. А чем их вооружить? Что-нибудь придется передавать с баланса Министерства обороны в МВД. Вот летает Росгвардия на Ми-8 и Ми-24, которые могли бы быть в составе российской армии. В конце концов даже на ремонт или заказ новой техники ВС РФ уже нужно становиться в очередь с "коллегами" из Росгвардии.

И все это кодло возит по миру ВКС РФ, используя ресурс самолетов, чтобы развезти очередное ЧВК в какую-то африканскую страну. Где-то в стороне стоит бедный родственник – флот, авиация которого вообще летает на перепадающем от других (привет "крымским" Су-24).

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Как все проср*ть

А тут еще вроде бы росгвардеец Кадыров из формального МВД, но он сам себе султан за московские деньги. Над всеми ржут какие-нибудь пограничники из ФСБ и их многочисленные спецназы – у них тоже свой флот, авиация, бронетехника.

А еще все эти ведомства – обычные работодатели в поисках бывших тренированных силовиков. Куда пойдет экс-десантник – в армейский БАРС, за баблом в ЧВК, может, на краткосрочный контракт в армию или в Росгвардию, чтобы потом остаться на службе в МВД?

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Поэтому не исключаю, что иногда "армейцы" лучшее оставляют себе, потому что им еще кормить и вооружать 300 тысяч мобиков, и хз, сколько еще будет продолжаться война. Или иногда ЧВК выбивают себе то, что хотела бы оставить себе армия и так далее. И тут вдруг вся эта свора что-то проси*ает на фронте. Кто виноват? Невестка…