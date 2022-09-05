Не будут успевать сдаваться, – военный эксперт объяснил, почему нельзя дать россиянам отступить

Группировка российских войск на Правобережье, скорее всего, будет стоять до конца. Да и особого выбора путей для отступления оккупанты не имеют.

Если оккупантов не уничтожить – они вернутся

Впрочем, даже если бы у них была такая возможность или соответствующий приказ, просто отпускать эту группировку нельзя ни в коем случае. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По его словам, если эти 20 – 25 тысяч человек пойдут с правого берега на левый, они смогут существенно усилить находящуюся там группировку. Более того, с той же целью они могут пойти в сторону Донбасса.

Свитан объяснил, что это может иметь такие же последствия, как и уход из-под Киева, Сум и Чернигова 30-40-тысячной российской группировки практически без выстрела в спину. Ведь практически все они впоследствии были перемещены в сторону Изюма, Лисичанская и Северодонецка, что нанесло Украине большие потери – и человеческие, и территориальные.

Именно поэтому перед ВСУ стоит задача не упустить этих военных, а уничтожить их. Как отметил военный эксперт, можно говорить о том, что эта вражеская группировка должна прекратить свое существование.

Смогут ли россияне сдаваться в плен

Конечно же, если оккупанты будут добровольно сдаваться, украинские военные будут брать их в плен, чтобы потом обменять. Впрочем, по мнению Света, массово россияне сдаваться не смогут, они просто не будут успевать это делать.

"Дело в том, что бой очень быстротечен и происходит на практически голой местности, где невозможно спрятаться. Конечно, оставшееся там население не будет идти ни на какие контакты, поскольку будет бояться провокаций", – пояснил он.

Именно поэтому у россиян очень маленькие шансы показаться живыми. При таких попытках они, скорее всего, будут просто уничтожены перекрестным огнем.

Сейчас очень быстротечные бои, очень мощная огневая подготовка, поэтому, если они и будут попадать в плен, то только тяжелоранеными,

– подытожил военный эксперт.

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