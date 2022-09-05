Якщо окупантів не знищити – вони повернуться

Утім, навіть якби у них була така можливість чи відповідний наказ, просто відпускати це угруповання не можна в жодному випадку. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За його словами, якщо ці 20 – 25 тисяч людей підуть з правого берега на лівий, вони зможуть суттєво підсилити угруповання, яке перебуває там. Ба більше, з тією ж метою вони можуть піти у бік Донбасу.

Світан пояснив, що це може мати такі ж наслідки, як і відхід з-під Києва, Сум та Чернігова 30 – 40-тисячного російського угруповання практично без жодного пострілу в спину. Адже практично всіх їх згодом перемістили в бік Ізюма, Лисичанська та Сєвєродонецька, що завдало Україні чималих втрат – і людських, і територіальних.

Саме тому перед ЗСУ стоїть завдання не випустити цих військових, а знищити їх. Як наголосив військовий експерт, можна говорити про те, що це вороже угруповання має припинити своє існування.

Чи зможуть росіяни здаватися в полон

Звичайно ж, якщо окупанти будуть добровільно здаватися, українські військові братимуть їх полон, аби потім обміняти. Утім, на думку Світана, масово росіяни здаватися не зможуть, вони просто не встигатимуть це робити.

"Річ у тім, що бій є дуже швидкоплинним та відбувається на практично голій місцевості, де неможливо заховатися. Звісно, населення, яке там залишилося, не йтиме на жодні контакти, оскільки боятиметься провокацій", – пояснив він.

Саме тому у росіян дуже маленькі шанси здатися живими. При таких спробах їх, найімовірніше, просто знищать перехресним вогнем.

Зараз дуже швидкоплинні бої, дуже потужна вогнева підготовка, тому, якщо вони й будуть потрапляти у полон, то лише важкопораненими,

– підсумував військовий експерт.

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