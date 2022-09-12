Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, украинские военные уже показали, на что способны.

Достойно внимания Украина переломила ход войны, однако боевые действия могут затянуться до 2023 года, – ISW

ВСУ, вероятно, будут двигаться в сторону Мариуполя

Так, Вооруженные Силы продемонстрировали российским захватчикам, способным на современное ведение войны и совершение прорывов. Наши бойцы понимают, что есть большие участки, где группировка войск оккупантов не так плотна, например, Угледар или Запорожская область.

Откуда бы ни шли Вооруженные Силы – они все равно будут двигаться в направлении Мариуполя,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Какая ситуация в Донецкой области

ВСУ в последние дни один за другим освобождают от оккупантов населенные пункты Харьковской области. Кроме того, наступление продолжается и в других регионах, в частности в Донецкой области.

Источники 24 канала в разведке сообщили, что украинские защитники 10 сентября, вероятно, вошли в Донецкий аэропорт. Следовательно, Вооруженные Силы Украины, вероятно, в окрестностях Донецка.

На фоне сообщений о том, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, появилась информация и о том, что боевики начали бежать. К примеру, главарь боевиков денис пушилин покинул Донецк. Но не только пушилин решил спасти свою жизнь, гауляйтер Мариуполя константин иващенко тоже исчез.

Интересно По всей россии сейчас прозрение, что поражение возможно, – Подоляк о последствиях контрнаступления ВСУ

Бегство "лидеров" и активное освобождение Харьковщины повлекли за собой настоящую панику среди сторонников боевиков и их квазиобразований. Так, часть поклонников "русского мира" продолжают кричать, что "паники нет", "все по плану" и тому подобное. Однако у немалого количества людей появляются вполне логичные вопросы – как россия, которая "своих не бросает", могла сбежать с территорий, где так активно готовилась раздавать паспорта.

Добавим, что российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области. Также враг пытается удержать ранее захваченные территории и сорвать контрнаступление ВСУ.