Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, українські військові вже показали на що здатні.

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ЗСУ, ймовірно, рухатимуться у бік Маріуполя

Так, Збройні Сили продемонстрували російським загарбникам, що здатні на сучасне ведення війни та здійснення проривів. Наші бійці розуміють, що є великі ділянки, де угруповання військ окупантів не таке щільне, наприклад, Вугледар або Запорізька область.

Звідки б не йшли Збройні Сили – вони все одно будуть рухатися у напрямку Маріуполя,

– зазначив радник мера Маріуполя.

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Яка ситуація на Донеччині

ЗСУ протягом останніх днів один за одним звільняють від окупантів населені пункти Харківської області. Крім того, наступ триває і в інших регіонах, зокрема на Донеччині.

Джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що українські захисники 10 вересня, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт. Відтак, Збройні Сили України, ймовірно, на околицях Донецька.

На тлі повідомлень про те, що ЗСУ зайшли на територію Донецького аеропорту, з'явилася інформація і про те, що бойовики почали втікати. Наприклад, ватажок бойовиків денис пушилін покинув Донецьк. Та не тільки пушилін вирішив врятувати своє життя, гауляйтер Маріуполя костянтин іващенко теж кудись зник.

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Втеча "лідерів" та активне звільнення Харківщини спричинили справжню паніку серед прихильників бойовиків та їхніх квазіутворень. Так, частина прихильників "русского міра" продовжують кричати, що "паніки нема", "все за планом" тощо. Однак у чималої кількості людей з'являються цілком логічні питання – як росія, яка "своїх не кидає", могла втекти з територій, де так активно готувалася роздавати паспорти.

Додамо, що російські окупаційні війська й далі зосереджують зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області. Також ворог намагається утримати раніше захоплені території та зірвати контрнаступ ЗСУ.