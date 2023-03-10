Провокация России на границе Украины и Беларуси: может ли помешать контрнаступлению ВСУ
В ГУР заявили, что Россия 11 марта планирует масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси, а освещать ее будет марионетка Кремля Владимир Соловьев. Провокация никак не помешает контрнаступлению ВСУ.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, планируется именно информационное действие, поэтому провокация не заставит ВСУ перебрасывать дополнительные ресурсы и рисковать подготовкой к наступлению.
К теме Россия готовит провокацию на границе Украины с Беларусью: могут ли изменить свои планы
"Провокация возможна, но она не приведет к тому, чтобы мы были вынуждены перебрасывать дополнительные ресурсы, рискуя подготовкой к наступательным операциям. Там достаточно войск для того, чтобы наладить любую ситуацию", – подчеркнул эксперт.
Провокация не помешает контрнаступлению ВСУ
Грабский уверен, что провокация России на границе Украины и Беларуси будет нести исключительно информационный характер как элемент гибридной войны.
На территории Беларуси проведен весь спектр мероприятий, предусматривающий следующий шаг – начало мобилизации. Но из-за того, что этот процесс не начался, эта провокация будет нести исключительно информационный характер.
– сказал полковник ВСУ.
Военный эксперт сравнил запланированную провокацию с событиями, которые произошли в Брянской области в России, и не имели никаких последствий, кроме обсуждений в пропагандистских эфирах.
"Даже если мы представим, что после этой провокации будет объявлена мобилизация, то тем подразделениям потребуется по меньшей мере 2 – 3 месяца, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень боевой готовности", – считает он.
Сергей Грабский отметил, что российских войск на территории Беларуси крайне недостаточно, чтобы не мобилизовать белорусов, которые, мягко говоря, не в восторге от войны.
Грабский о провокации России: смотрите видео
Что известно о возможной провокации
- В ГУР заявили, что российские оккупанты в ближайшее время планируют масштабную провокацию на границе Украины и Белоруссии. Ее освещение было поручено кремлевской марионетке Владимиру Соловьеву.
- Пропагандист должен уже скоро прибыть в Беларусь. Фарс для пропагандистов собираются разыграть уже 11 марта. В этот день запланирована организация телерадиомоста. Кроме того, для российских пропагандистских СМИ запланирована прямая трансляция с места "инцидента".
- В сообщении ГУР МО говорится, что для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.
- Российские оккупанты хотят создать враждебное общественное мнение об Украине со стороны белорусских граждан. Кроме того, захватчики хотят, чтобы вооруженные силы Беларуси участвовали в войне на стороне России.
- В ГУР МО напомнили, что Украина не проводит на территории Беларуси никаких боевых операций.