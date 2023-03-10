Провокация России на границе Украины и Беларуси: может ли помешать контрнаступлению ВСУ

В ГУР заявили, что Россия 11 марта планирует масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси, а освещать ее будет марионетка Кремля Владимир Соловьев. Провокация никак не помешает контрнаступлению ВСУ.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, планируется именно информационное действие, поэтому провокация не заставит ВСУ перебрасывать дополнительные ресурсы и рисковать подготовкой к наступлению.

К теме Россия готовит провокацию на границе Украины с Беларусью: могут ли изменить свои планы

"Провокация возможна, но она не приведет к тому, чтобы мы были вынуждены перебрасывать дополнительные ресурсы, рискуя подготовкой к наступательным операциям. Там достаточно войск для того, чтобы наладить любую ситуацию", – подчеркнул эксперт.

Провокация не помешает контрнаступлению ВСУ

Грабский уверен, что провокация России на границе Украины и Беларуси будет нести исключительно информационный характер как элемент гибридной войны.

На территории Беларуси проведен весь спектр мероприятий, предусматривающий следующий шаг – начало мобилизации. Но из-за того, что этот процесс не начался, эта провокация будет нести исключительно информационный характер.

– сказал полковник ВСУ.

Военный эксперт сравнил запланированную провокацию с событиями, которые произошли в Брянской области в России, и не имели никаких последствий, кроме обсуждений в пропагандистских эфирах.

"Даже если мы представим, что после этой провокации будет объявлена мобилизация, то тем подразделениям потребуется по меньшей мере 2 – 3 месяца, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень боевой готовности", – считает он.

Сергей Грабский отметил, что российских войск на территории Беларуси крайне недостаточно, чтобы не мобилизовать белорусов, которые, мягко говоря, не в восторге от войны.

Грабский о провокации России: смотрите видео

Что известно о возможной провокации