Речь идет, в частности, о мостоукладчиках, бензовозах, ремонтном оборудовании. Предусмотрена и бронетехника Bradley и Strуker, а также германские и британские танки. Об этом 24 Каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
Достойно внимания Контрнаступление ВСУ начнется, вероятно, в ближайшие недели, – Блинкен
Украине предоставят дальнобойные ракеты
Публицист отметил, что план весеннего контрнаступления ВСУ разрабатывался совместно американскими и украинскими военными. Не секрет, что в январе – феврале в штабе армии США в Висбадене (Германия) проходили учения. На завершающем этапе принимали участие первые лица – генералы Марк Милли и Валерий Залужный.
По сути есть общий план развертывания контрнаступления. Основное ядро ранее сформулировал Залужный в своем знаменитом интервью The Economist. Он заметил: "Я стою в 84 километрах от Мелитополя", и четко перечислил необходимые вещи для того, чтобы его взять.
Как акцентирует Пионтковский, то, что просил главнокомандующий ВСУ, он уже давно получил. Прогнозируют, что все будет происходить так:
- взятие Мелитополя;
- отрезание выхода к побережью;
- создание огромного котла для русской армии в Крыму;
- удары по оккупационным войскам из дальнобойной артиллерии.
Для этого уже вдвое увеличена дальность HIMARS – с 80 до 160 км. Бен Ходжес показывал на своих картах, что они покрывают почти всю территорию Крыма.
Но должны покрывать всю. Для этого будут либо ATACMS, либо крылатые ракеты,
– отмечает публицист.
Как отмечает Пионтковский, в Украину следует Миг-29 с новыми подвесками для бомб и крылатых ракет. Возможно, речь идет о Storm Shadow, о которых говорил премьер-министр Британии Риши Сунак. Кроме того, Украина модернизировала свои ракеты "Сапсан".
"Когда украинская армия пойдет в наступление, у нее будут средства покрыть любую точку Крымского полуострова. Иначе не было бы этого плана", – уверяет публицист.
В украинском небе будет и современная авиация
Что касается современных самолетов, уже более 100 лучших украинских летчиков тренируются на Западе – в Великобритании на Typhoon, в США и Польше на F-16, во Франции на Dassault Mirage.
Вы думаете, что начнется битва, и эти лётчики будут продолжать ходить в классные комнаты и тренироваться там? Нет. Я уверен, что они появятся в небе Украины за штурвалами самолетов, которые осваивают,
– утверждает Пионтковский.
И все-таки решающими для начала контрнаступления ВСУ являются погодные условия и комплексная подготовка. Предварительно, нам называют конец апреля – начало мая.
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Предоставят ли США ATACMS
- Украина крайне нуждается в дальнобойных снарядах для того, чтобы начать мощное контрнаступление и окончательно выбить врага с украинской земли. В частности, нашим бойцам необходимы ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до 300 километров.
- Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина не получит от США ракеты ATACMS. Однако он отметил, что возможны другие варианты, удовлетворяющие потребности нашего государства.
- Генерал обратил внимание на БПЛА, которые работают не хуже. Такие системы беспилотников есть у британцев, и именно их в США рассматривают в противовес ATACMS.