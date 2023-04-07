Речь идет, в частности, о мостоукладчиках, бензовозах, ремонтном оборудовании. Предусмотрена и бронетехника Bradley и Strуker, а также германские и британские танки. Об этом 24 Каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

Достойно внимания Контрнаступление ВСУ начнется, вероятно, в ближайшие недели, – Блинкен

Украине предоставят дальнобойные ракеты

Публицист отметил, что план весеннего контрнаступления ВСУ разрабатывался совместно американскими и украинскими военными. Не секрет, что в январе – феврале в штабе армии США в Висбадене (Германия) проходили учения. На завершающем этапе принимали участие первые лица – генералы Марк Милли и Валерий Залужный.

По сути есть общий план развертывания контрнаступления. Основное ядро ранее сформулировал Залужный в своем знаменитом интервью The Economist. Он заметил: "Я стою в 84 километрах от Мелитополя", и четко перечислил необходимые вещи для того, чтобы его взять.

Как акцентирует Пионтковский, то, что просил главнокомандующий ВСУ, он уже давно получил. Прогнозируют, что все будет происходить так:

взятие Мелитополя;

отрезание выхода к побережью;

создание огромного котла для русской армии в Крыму;

удары по оккупационным войскам из дальнобойной артиллерии.

Для этого уже вдвое увеличена дальность HIMARS – с 80 до 160 км. Бен Ходжес показывал на своих картах, что они покрывают почти всю территорию Крыма.

Но должны покрывать всю. Для этого будут либо ATACMS, либо крылатые ракеты,

– отмечает публицист.

Как отмечает Пионтковский, в Украину следует Миг-29 с новыми подвесками для бомб и крылатых ракет. Возможно, речь идет о Storm Shadow, о которых говорил премьер-министр Британии Риши Сунак. Кроме того, Украина модернизировала свои ракеты "Сапсан".

"Когда украинская армия пойдет в наступление, у нее будут средства покрыть любую точку Крымского полуострова. Иначе не было бы этого плана", – уверяет публицист.

В украинском небе будет и современная авиация

Что касается современных самолетов, уже более 100 лучших украинских летчиков тренируются на Западе – в Великобритании на Typhoon, в США и Польше на F-16, во Франции на Dassault Mirage.

Вы думаете, что начнется битва, и эти лётчики будут продолжать ходить в классные комнаты и тренироваться там? Нет. Я уверен, что они появятся в небе Украины за штурвалами самолетов, которые осваивают,

– утверждает Пионтковский.

И все-таки решающими для начала контрнаступления ВСУ являются погодные условия и комплексная подготовка. Предварительно, нам называют конец апреля – начало мая.

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Предоставят ли США ATACMS