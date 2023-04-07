Йдеться, зокрема, про мостоукладники, бензовози, ремонтне обладнання. Передбачена й бронетехніка Bradley та Strуker, а також німецькі й британські танки. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

Варте уваги Контрнаступ ЗСУ почнеться, ймовірно, у найближчі тижні, – Блінкен

Україні нададуть далекобійні ракети

Публіцист зауважив, що план весняний контрнаступ ЗСУ розроблявся спільно американськими та українськими військовими. Не секрет, що у січні – лютому у штабі армії США у Вісбадені (Німеччина) відбувалися навчання. На завершальному етапі брали участь перші особи – генерали Марк Міллі та Валерій Залужний.

По суті є спільний план розгортання контрнаступу. Основне ядро раніше сформулював Залужний у своєму знаменитому інтерв'ю The Economist. Він зауважив: "Я стою за 84 кілометри від Мелітополя", і чітко перерахував необхідні речі для того, щоб його взяти.

Як акцентує Піонтковський, те, що просив головнокомандувач ЗСУ, він давно вже отримав. Прогнозують, що усе відбуватиметься так:

взяття Мелітополя;

відрізання виходу до узбережжя;

створення величезного котла для російської армії в Криму;

удари по окупаційних військах з далекобійної артилерії.

Для цього вже удвічі збільшена дальність HIMARS – з 80 до 160 кілометрів. Бен Годжес показував на своїх картах, що вони покривають майже усю територію Криму.

Але мають покривати усю. Для цього будуть або ATACMS, або крилаті ракети,

– зауважує публіцист.

Як відзначає Піонтковський, в Україну прямують Міг-29 з новими підвісками для бомб та крилатих ракет. Можливо, йдеться про Storm Shadow, про які говорив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Крім того, Україна модернізувала власні ракети "Сапсан".

"Коли українська армія піде у наступ, у неї будуть засоби покрити будь-яку точку Кримського півострова. Інакше не було б цього плану", – запевняє публіцист.

В українському небі буде й сучасна авіація

Що ж до сучасних літаків, вже понад 100 найкращих українських льотчиків тренуються на Заході – у Великій Британії на Typhoon, у США й Польщі на F-16, у Франції на Dassault Mirage.

Ви думаєте, що почнеться битва, і ці льотчики будуть продовжувати ходити у класні кімнати й тренуватися там? Ні. Я впевнений, що вони з'являться у небі України за штурвалами літаків, які опановують,

– стверджує Піонтковський.

І все-таки вирішальними для початку контрнаступу ЗСУ є погодні умови й комплексна підготовка. Попередньо, нам називають кінець квітня – початок травня.

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Чи нададуть США ATACMS