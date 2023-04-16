Россияне не будут держать оборону так, как украинцы, – майор ВСУ о предстоящем контрнаступлении

Сообщалось, что россияне имели задачу порадовать кремлевского фюрера к Пасхальным праздникам победами в Бахмуте, однако этого не произошло и термин традиционно сместился, теперь до конца апреля. Оккупанты уже около 16 раз устанавливали дату, до которой они должны были захватить город, однако успеха так и не имели.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. Он считает, что будущее украинское контрнаступление изменить ситуацию как на фронте, так в настроениях россиян.

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"Когда ты в двадцатый раз назначаешь новый термин, ты выглядишь как шут, потому что даже российские военнослужащие к этому относятся не слишком серьезно, мол, "назначили так назначили, до этого не выполнили 16 раз, не выполняем и 17", – прокомментировал военный.

Контрнаступление ВСУ повлечет за собой изменения

По словам Гетьмана, подобные наступательные действия россиян в Бахмуте – это последние попытки российской армии, ведь у них нет больших резервов, о которых часто упоминаются.

Он считает, что подобные движения окупантов обусловлены желанием сорвать контрнаступательные действия Украины, однако это вряд ли сработает. Но следует понимать, что у россиян до сих пор хватает сил и средств для ведения боевых действий.

Однако когда начнутся контрнаступательные действия ВСУ, многое изменится, не только на линии фронта, но и внутри России,

– подчеркнул Гетман.

Гетман прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ: смотреть видео

Как российская армия будет реагировать на контрнаступление ВСУ

Российская армия не так будет держать оборону, как держит ее украинская армия, убежден майор. Он вспомнил слова генерала Александра Сырского во время Харьковской операции, что украинская оборона продвинулась дальше, чем ожидала. Это связано с тем, что Генштаб при планировании наступательных действий рассчитывал на определенное сопротивление со стороны врага, потому что никто не думал, что он будет просто убегать.

Тогда появился анекдот: "Можно ли победить русскую армию? Можно, но сначала надо ее догнать".

Когда мы начнем контрнаступать, там будет очень много странного со стороны россиян,

– резюмировал военный аналитик.

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