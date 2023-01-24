Есть возможность успеть первыми, – полковник ВСУ о контрнаступлении
Украина получает наступательное оружие от своих партнеров. Начало контрнаступления Украины будет зависеть от военной возможности, которую Генштаб держит в секрете.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также упомянул, что партнеры Украины имеют аргументы, почему с контрнаступлением стоит подождать.
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По словам Свитана, у Украины есть возможность начать наступательные действия раньше России, более того такую возможностиь мы имели даже летом. Однако эксперт отмечает, что нужно прислушаться и к партнерам, которые советуют не торопиться с наступательными действиями, а дождаться поставки вооружения.
Когда у россиян появится возможность наступления
Свитан убежден, что в первую очередь нужно исходить из возможностей и потребностей украинской армии, о которых широкой общественности неизвестно, ведь это секретная информация.
У нас есть возможность наступления, пока россияне смогут посадить свою пехоту на броню. Более или менее им это удастся до конца весны. Наполовину – где-то к началу,
– добавил полковник.
Он предполагает, что в марте – апреле россияне смогут поставить задачу для выполнения определенных наступательных действий, однако она не будет широкомасштабной. Больший масштаб оно может приобрести в конце весны – в начале лета.
"Нам просто нужно к этому моменту успеть выбить россиян с максимальной площади оккупированной территории Украины. Я думаю, мы этот вопрос решим, в том числе и с помощью наших союзников", – резюмировал Свитан.
Свитан о контрнаступлении Украины: смотреть видео
Украинское контрнаступление: последнее
- Белый дом призвал Украину подождать с контрнаступлением. А именно, дождаться получения необходимого американского оружия, а также проведения учений.
- На встрече в Давосе президент Владимир Зеленский перечислил, какое оружие необходимо Украине для эффективного контрнаступления.
- Иностранные СМИ считают, что Запад готовит Украину к новому наступлению России. Сообщается, что большое значение будет иметь наличие в Украине танков.