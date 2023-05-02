"Мы за Украину": в Ялте ребята правдиво ответили на вопросы пропагандистки о контрнаступлении

Украина готовит контрнаступление, чтобы вернуть территории, оккупированные российскими военными. В частности, полуостров Крым. Неудивительно, что пропагандистов интересует, боятся ли местные жители продвижения ВСУ.

По сети сейчас активно гуляет коротенький ролик, изрядно согревающий сердце. Он очень хорошо демонстрирует, как жители временно оккупированного Крыма относятся к контрнаступлению ВСУ. 24 Канал более чем уверен, что единомышленников этих смелых парней немало.

Читайте также После "хлопка" в Севастополе корабли России боятся заходить в бухты полуострова, – Гуменюк

Жители Крыма за Украину

Пропагандистка решила расспросить местное население, что оно думает о контрнаступлении ВСУ, которое вот-вот начнется. На несколько секундном видео можно увидеть, как в кадре появляется четверо юношей. Вот прямая речь:

– Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?

– Мы за Украину!

– Как?

Реакция юношей в Ялте на вопрос о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Отметим, что ресурс "Крымский СМЕРШ" уже отрапортовал об успешной работе. Мол, ему удалось "установить" всех подростков, которые немецкой блогерше ответили на вопрос о контрнаступлении. Говорят, им по 16 лет. Поскольку их вычислили, то вскоре следует ожидать появления нового ролика, где они по принуждению будут просить прощения за свои слова.

К слову, украинцы также ждут освобождения Ялты. Так, группа "Антитела" анонсировала концерт, который должен пройти 23 августа 2024 года. Исполнители приглашают на свое выступление на стадионе "Авангард". Все желающие уже могут купить себе билеты в фан-зону.

Украинцев призывают не рисковать

Пост с соответствующими словами опубликовал активист Сергей Стерненко. Он отметил, что данный ролик хорошо демонстрирует, что на временно оккупированных территориях ждут Украину. Но есть одно "но"...

Но я еще раз призываю украинцев, живущих в оккупации, прекратить совершать подобные поступки. Вы серьезно подвергаете себя опасности, и это того не стоит,

– подчеркнул Стерненко.

По его словам, можно помогать Украине приближаться к деоккупации. Для этого можно передавать данные о расположении и перемещении войск врага. Также можно совершать диверсии. Но только при наличии желания и соответствующих навыков. В то же время, следует понимать все возможные риски.

Однако от таких публичных заявлений Стерненко призвал воздержаться. По его словам, лучше "молча делать свое дело". Он попросил украинцев на временно оккупированных территориях беречь себя и помнить, что они нужны нам и Украине.