Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, предположив, что вскоре россияне потеряют Урожайное.

Обратите внимание Маневрировали между островами Днепра: на Юге ВСУ уничтожили вражеские ДРГ

Какая ситуация у Роботино

Полковник запаса отметил, что в районе Роботино Запорожской области мы прошли первую линию обороны врага и вышли на вспомагательную. Теперь нужно расширять плацдарм.

Сейчас идут фланговые зачистки,

– объяснил Свитан.

По его словам, необходимо движение на западные и восточные фланги. Там должно быть минимум 15 – 25 километров, чтобы можно было вводить войска, которые пойдут дальше на прорыв и выйдут на оперативное пространство. Пока там маленькое расстояние, поэтому придется выполнить немало работы.

Обзор фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Враг боится прорыва ВСУ от Старомайорского

Свитан отметил, что то, что можно свободно идти к Азовскому побережью, еще не означает, что оккупанты не ударят во фланги. То есть очень важна фланговая защита. Поэтому, учитывая нынешнюю ситуацию на линии фронта, будем работать над расширением плацдарма.

По его словам, мы прошли Старомайорское Донецкой области, а теперь подходим к Урожайному. Сейчас оно с трех сторон под обстрелом – Севера, Юга и Запада. Вероятно, уже в ближайшее время россияне потеряют Урожайное.

Далее, предполагает он, будем двигаться на Заветное Желание, за которым находится Старомлиновка. Там хорошая местность для выполнения боевых задач. Захватчики боятся и бросают туда последние резервы, понимая, что прорыв в этой точке практически схлопнет Запорожский фронт.

Им (россиянам – 24 Канал) придется уходить со всего Запорожского фронта,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что оккупанты должны будут развернуться с севера на юг из Донецка через Волноваху в Мариуполь. А это уже совсем другие условия для россиян, потеря ими Запорожского и Херсонского направлений.

Война в Украине: последние новости