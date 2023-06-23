Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, у нашего командования могла быть задача вынудить россиян самим подойти к линии фронта.

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"У россиян есть задача любой ценой удержать линию фронта на участке, который сформировался после наших атак. Но это неплохой вариант для нас. Это может была одна из задач нашего командования – заставить россиян самим подойти к линии фронта на удар нашей артиллерии с дальностью до 30 километров", – считает он.

Он отметил, что в сутки ВСУ уничтожают до тысячи оккупантов, до десятка танков, до десятка бронированных машин, до трех десятков стволов, один борт. Это проредит российские войска, уничтожит оперативные резервы и снизит стратегические резервы.

Затем после выполнения этой задачи вдоль линии фронта наметятся участки, где будет более тонкая оборона врага. Там и последуют прорывы. То есть наши войска сыграли в эту игру с россиянами, а они на нее повелись,

– сказал полковник запаса.

Контратаки россиян

Роман Свитан отметил, что ВСУ двигаются в сторону Васильевки через Пятихатки, в сторону Токмака на Юг. Россияне контратакуют на этих направлениях.

Мы подходим к первой линии обороны, а они со второй линии обороны снимают людей и начинают выдвигать их на первую линию обороны. Это достаточно мощная контратака. Иногда нас останавливают и отвергают назад. У нас выходит рейдовая атака. Этот "танец" постоянно продолжается,

– объяснил он.

Военный эксперт рассказал, что также враг контратакует в направлении Орехового, в районе Великой Новоселки между Угледаром и Гуляйполем, Донецка, Марьинки, Авдеевки. ВСУ контратакуют россиян и пытаются остановить их атаки.

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