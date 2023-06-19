Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага.
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"Если мы возьмем район Новодаровки – Ровнополя, то там россиянам угрожает окружение. Я думаю, что они под давлением украинских войск будут вынуждены оттуда отойти", – предположил Мусиенко.
Где россиянам угрожает окружение: смотрите видео
Да, ВСУ уже удается вклиниваться. Важно закрепляться на позициях и продолжать это движение.
Когда россияне столкнутся с серьезными проблемами
Военный эксперт считает, что нужно наносить фланговые удары по оккупированному левобережью Херсонщины.
"Тогда удалось бы вклиниться во вражескую группировку и перерезать его обеспечение с Крымом. Тогда у них возникли бы серьезные проблемы", – подытожил Мусиенко.
Украинское наступление продолжается: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в течение прошлой недели украинские защитники как наступали, так и оборонялись. Так, ВСУ продолжают активные наступательные действия на Таврическом направлении, а возле Бахмута интенсивность боев несколько снизилась.
- 19 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов селе – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним снова дома уже восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
- Тем временем российские оккупанты начали перекидывать свои войска с левобережья. Таким способом враг пытается усилить Запорожское и Бахмутское направления.