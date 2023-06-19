Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил, что ВСУ прорвали первую линию обороны врага.

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"Если мы возьмем район Новодаровки – Ровнополя, то там россиянам угрожает окружение. Я думаю, что они под давлением украинских войск будут вынуждены оттуда отойти", – предположил Мусиенко.

Где россиянам угрожает окружение: смотрите видео

Да, ВСУ уже удается вклиниваться. Важно закрепляться на позициях и продолжать это движение.

Когда россияне столкнутся с серьезными проблемами

Военный эксперт считает, что нужно наносить фланговые удары по оккупированному левобережью Херсонщины.

"Тогда удалось бы вклиниться во вражескую группировку и перерезать его обеспечение с Крымом. Тогда у них возникли бы серьезные проблемы", – подытожил Мусиенко.

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