Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він нагадав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога.

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"Якщо ми візьмемо район Новодарівки – Рівнополя, то там росіянам загрожує оточення. Я думаю, що вони під тиском українських військ будуть вимушені звідти відійти", – припустив Мусієнко.

Де росіянам загрожує оточення: дивіться відео

Так, ЗСУ вже вдається вклинюватись. Важливо закріплюватись на позиціях і продовжувати цей рух.

Коли росіяни стикнуться із серйозними проблемами

Військовий експерт вважає, що потрібно завдавати флангових ударів по окупованому лівобережжю Херсонщини.

"Тоді вдалося б вклинитись у вороже угруповання і перерізати його забезпечення з Кримом. Тоді в них виникли б серйозні проблеми", – підсумував Мусієнко.

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