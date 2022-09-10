Россияне бежали в одних трусах, – Ступак о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине

Украинцы провели прекрасную операцию по дезинформации россиян. Оккупанты готовились к контрнаступлению ВСУ на Херсонщине, а теперь "выгребают" на Харьковщине. Некоторые убегали в одних трусах.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении не было фейком. Украинские силы действительно продвинулись вперед, однако оккупанты не ожидали удара на Харьковщине.

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Прекрасно проведенная операция по дезинформации россиян

Как отмечает Ступак, украинцы регулярно нагнетали информацией, что вот-вот пойдут в контрнаступление на Херсон. Россияне долгое время наблюдали за этим с недоверием, однако после ряда сообщений начали накапливать технику и личный состав на правом берегу Херсонщины.

Вероятно, оккупанты видели, что ВСУ накапливают силы на Харьковщине. Однако они, вероятно, не учли, что украинцы смогут наступать сразу на двух направлениях.

Возможно, расчет у россиян был таков. Украинцы сначала сконцентрируются в Херсонской области. Харьковщина – возможно, но сразу два направления? Вряд ли. Я знаю лично, мне рассказывали, что некоторые россияне убегали в одних трусах. Они вообще сидели в Харьковской области на "расслабоне". Никто не верил, что будет наступление именно там,

– отметил Ступак.

Сейчас из разных перехватов слышно, что оккупанты убегали и пешком, и вброд через реку, а кому повезло, то на попутках. Сейчас все надеются, что продвижение ВСУ продолжится и дальше.

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Добавим, россияне пытались так быстро убежать из некоторых населенных пунктов Харьковщины, что бросили огромное количество трофейной техники. Украинцам удалось захватить особо крутые "трофеи" – "Тор", "Град" и даже "Зоопарк".