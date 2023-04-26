Активисты готовятся к освобождению Крыма. На улицах городов появляется все больше проукраинских граффити. Тем временем россияне паникуют. Они даже вывезли технику из военного склада. Захватчики, уже давно доказавшие, что у них нет ничего человеческого, готовясь к бегству, создают колоссальную угрозу для местных жителей. Об этом сообщают источники 24 Канала.

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Как оккупанты превращают Крым в минное поле

Российские захватчики сооружают инженерные заграждения. Позорные объекты фиксируют в районе Перекопа и дальше вглубь полуострова. При этом враг бесконтрольно разбрасывает по 4 штуки ПДМ-3Я. Это – противодесантные мины. Их производят для использования в воде.

На некоторых локациях мины уже зарыты. Люди, которые ходят или ездят по этой территории, даже не подозревают, где их ждет смертельная опасность. Когда произойдет трагедия с участием гражданских, вопрос – времени.

Кроме того, со стороны Крыма враг уже роет вал. Также на дистанции 100 – 300 метров закапывают бетонные ДЗОТы для пулеметов.

Как оккупанты создают в Крыму колоссальную угрозу для людей / 24 Канал

Российские оккупанты совершают геноцид украинцев. Врагу безразлично, на какой территории Украины убивать людей. Украинские защитники и защитницы непременно освободят Крым. Полуостров наконец-то очистится от россиян. Больше не будет никаких зверств. Вместе с украинским флагом к людям вернется безопасность.