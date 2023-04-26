Активісти готуються до звільнення Криму. На вулицях міст з'являється все більше проукраїнських графіті. Тим часом росіяни панікують. Вони навіть вивезли техніку з військового складу. Загарбники, які вже давно довели, що у них немає нічого людського, готуючись до втечі, створюють колосальну загрозу для місцевих жителів. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

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Як окупанти перетворюють Крим у мінне поле

Російські загарбники споруджують інженерні загородження. Ганебні об'єкти фіксують у районі Перекопу та далі углиб півострова. При цьому ворог безконтрольно розкидає по 4 штуки ПДМ-3Я. Це – протидесантні міни. Їх створюють для використання у воді.

На деяких локаціях міни – вже закопані. Люди, які ходять або їздять цією територією, навіть не підозрюють, де їх чекає смертельна небезпека. Коли станеться трагедія за участі цивільних, питання – часу.

Окрім того, з боку Криму ворог вже риє вал. Також на дистанції 100 – 300 метрів закопують бетонні ДЗОТи для кулеметів.

Як окупанти створюють у Криму колосальну загрозу для людей / 24 Канал

Російські окупанти скоюють геноцид українців. Ворогу байдуже, на якій території України вбивати людей. Українські захисники та захисниці неодмінно звільнять Крим. Півостров нарешті очиститься від росіян. Більше не буде жодних їхніх звірств. Разом з українським прапором до людей повернеться безпека.