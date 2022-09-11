Минобороны россии засветило карту отступления российских войск

Сегодня минобороны россии показало довольно интересную карту. Очевидно, оккупанты засветили линию фронта, которую планируют удерживать в Харьковской области.

Во время брифинга 11 сентября минобороны россии показало карту боевых действий, чтобы показать свои "успехи". Но при этом в ведомстве спалились, откуда отошли российские войска. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что показали на российской карте

Эта карта свидетельствует, что оккупанты отошли с севера Харьковской области и планируют держать фронт по реке Оскол. Если верить этой карте, то российские войска действительно оставили Волчанск, Казачью Лопань и другие приграничные населенные пункты.

При этом карта показывает линию фронта, которую враги хотят удерживать в Харьковской области. Она проходит по реке Оскол и Оскольскому водохранилищу вплоть до границы с россией.

Карта, которую показали оккупанты / РосСМИ

На Харьковском направлении ВСУ осталось 50 километров до границы

Сегодня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные продвигаются к югу, востоку и северу на Харьковском направлении, а до выхода на государственную границу остается 50 километров.

Стоит заметить, что российские пропагандисты начали рассказывать о том, что Харьковская область им якобы не нужна и это, мол, было "тактическое отступление". Но журналисты издания The New York Times заметили, что брошенная на произвол судьбы техника россиян свидетельствует о том, что никакого ухода они не планировали.

Кроме того, Изюм был одним из важнейших стратегических населенных пунктов для оккупантов. Российские захватчики использовали город в качестве оперативной базы, командного центра и удобного транспортного узла для захвата восточного Донбасса.

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