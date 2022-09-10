Российские пропагандисты жалуются, что "Изюм сдали", а их военные вынуждены бежать

Очевидно, россия готовит своих граждан к очередному "жесту доброй воли". В частности, российские пропагандисты уже начали рассказывать, что их военные вынуждены бежать из Изюма.

Российские военные корреспонденты в телеграме сообщают, что их армия колоннами отходит от Изюма к так называемой "лнр". При этом их беспрестанно обстреливают ВСУ.

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"Дела не очень": Пропагандисты жалуются, что город "сдали"

После того, как ВСУ зашли в Купянск , пропагандисты с грустью на душе констатировали, что "сдержать противника не удалось", а в Изюме "дела тоже не очень".

При этом российским военкорам трудно признать, что Россия теряет один из важнейших стратегических населенных пунктов. Они уже начали сказку о том, что Изюм вроде бы сдали.

Заметим, что в Генштабе еще никак не комментировали ситуацию в Изюмском направлении. Также пока там не сообщали и об успехах ВСУ в Купянске. Но о том, что украинское знамя уже подняли в городе, сказали в ОП и Харьковском облсовете. Однако все же ожидаем официальную информацию от ВСУ.

То, что оккупанты захватывали месяцами, ВСУ возвращают за несколько дней

Эксперты сообщают, что отход оккупантов от Изюма означает и их уход от Лимана и Святогорска. В Институте изучения войны убеждены, что в ближайшие дни ВСУ перережут оккупантам наземные пути сообщения с Изюмом.

Эти города российская армия захватывала месяцами, истребляя все на своем пути, сравнивая дома с землей. Украинская армия, кажется, сделает все через несколько дней и без разрушений инфраструктуры.

Отметим, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили уже более 30 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Балаклея.

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