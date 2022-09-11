С Луганщины бегут представители "властей": оккупанты забирают награбленное имущество

С территории пророссийской квазиреспублики в Луганской области начали бежать представители "власти". Вожаки боевиков уносят с собой все, что смогли награбить.

Такое поведение, вероятно, связано со стремительным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники в разведке.

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Что свидетельствует о бегстве оккупантов из Луганщины

Также о бегстве оккупационных лидеров говорил в этот день глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он акцентировал на том, что есть информация о побеге не только "появившихся" после 24 февраля коллаборантов. Также покидают насиженные места и предводители оккупационных администраций, которые правили с 2014 года.

Чиновник акцентировал, что не надо считать, что "уже завтра" будет освобождена вся Луганщина. Однако все же продолжаются тяжелые бои, в ходе которых наша армия продолжает продвигаться.

Оккупанты "бегут" из всех населенных пунктов. В ближайшее время, возможно, и завтра (11 сентября – 24 канал) мы услышим замечательные новости. И из Сватового, и из Кременной, и из Рубежного,

– сказал Гайдай.

Он также отметил, что отлично о ситуации говорит событие, которое произошло еще 9 сентября. В этот день в Кременной партизаны повесили над администрацией украинское знамя и его так никто и не снял. "То есть никого из оккупантов в городе нет, а коллаборанты боятся его снимать, потому что понимают – все, их время вышло", – подытожил председатель ОВА.

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